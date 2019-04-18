ABD’nin Oregon Eyaleti'nde, tıp literatürüne girecek cinsten örnek bir olay yaşandı. Oregon'da yaşayan 38 yaşındaki anne Elly Smith, 2016 yılında 2 yaşında olan kızı Gracie Corrigan’ın fotoğrafını çektiğinde, sağ gözünde tuhaf bir yansıma, sol gözüne oranla adeta cam gibi parlak olduğunu fark etti.
10 TÜMÖR TESPİT EDİLDİ
Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre annenin doktora götürdüğü minik kızın gözünde 10 tümör tespit edildi. Doktorlar, 2 yaşındaki Gracie Corrigan'a, "retinoblastoma" isimli ciddi ve nadir görülen bir kanser teşhisi koydu.
AMELİYATLA SAĞ GÖZÜ ALINDI
Annenin dikkati sayesinde, 16 gün sonra ameliyat edilen minik kızın gözündeki tümörler, 3 ay sonra ise ciddi bir operasyonla gözü alındı. Gracie, şimdi protez gözle yaşıyor. Hayatını bir kısıtlama olmadan sürdüren minik kız düzenli olarak doktor kontrolünden geçiyor.
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