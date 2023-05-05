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KKM'de 4 aylık soluksuz yükseliş

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında biriken toplam para 2 trilyon 117 milyar liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü. 28 Nisan haftasında KKM hesaplarında 137 milyar 798 milyon lirayla en yüksek haftalık artış yaşandı. KKM'deki aralıksız yükseliş böylece 16. haftasına girmiş oldu

KKM'de 4 aylık soluksuz yükseliş

BDDK 28 Nisan haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 117 milyar 590 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

28 Nisan haftasında KKM hesaplarında 137 milyar 798 milyon liralık artış yaşandı. Bu KKM'deki en yüksek haftalık artış olarak kayıtlara geçti.

Son verilerle beraber KKM hesaplarında 16 hafta üst üste artış yaşanmış oldu. Söz konusu 16 haftada hesaplarda 747 milyar 581 milyon liralık artış yaşandı.

FAİZ LİMİTİ KALDIRILDI

KKM'de 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı. Bu karardan önce yüzde 11.5 olan KKM faizi ortalama yüzde 20'nin üzerine çıktı.

Bu kararın da etkisiyle nisan genelinde KKM'deki artış 416 milyar 527 milyon lirayı buldu.

VERGİ İSTİSNASI

Son olarak geçen hafta alınan Cumhurbaşkanı kararıyla ise 31 Mart 2023 tarihli bilançolarında yer alan döviz varlıklarını yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırıp, en az 3 ay vadeli bu hesaplarda değerlendiren kurumların, buradan elde ettikleri kazançlarının da kurumlar vergisinden istisna edilmesine imkan tanındı.

Söz konusu istisnalar için daha önce de çeşitli düzenlemeler uygulamaya alınmıştı.

Bu kapsamda, yasal düzenlemeyle kurumların 30 Mart 2022 bilançolarında yer alan döviz varlıklarının kur korumalı hesaplarda değerlendirmesi durumunda istisnadan yararlanabilme imkanı sağlanmıştı.

Bu düzenlemenin devamında Cumhurbaşkanı kararlarıyla 30 Haziran 2022, 30 Eylül 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihli bilançolar için de istisna getirilmişti.

Ayrıca, yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken son tarih de 31 Aralık 2023'e uzatılmıştı.

Bu tarihe kadar olan her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla bilançolardaki dövizler için de kur korumalı hesaplara yönelik sağlanan istisnadan yararlandırma konusunda Cumhurbaşkanı yetkilendirilmişti.

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