KKTC'den GKRY'deki orman yangınlarına müdahale için yardım teklifi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Limasol ile Baf bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, yangından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, insani sorumluluk gereği yardım teklifinde bulunduklarını bildirdi. Tatar, "Ağırlıkla Limasol bölgesine bağlı köylerde bugün meydana gelen ve hala kontrol altına alınamayan orman yangını nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin tahliye edilmek zorunda kalınması hepimizi üzmüştür" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, "İnsan hayatını ve çevreyi tehdit eden bu tür afetler karşısında insani sorumluluk gereği yangınla mücadeleye katkı sağlamaya hazır olduğumuzu ilettik" ifadelerini kullandı.

YARDIM TEKLİFİ BM'YE ULAŞTIRILDI

Yardım teklifinin Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla GKRY tarafına iletildiğini açıklayan Tatar, ayrıca teknik komite mekanizmaları üzerinden temasların kurulduğunu belirterek, "Özel Temsilcim ve Teknik Komiteler Koordinatörüm Rum muhataplarıyla doğrudan temasa geçmiş, ilgili teknik komite mekanizması vasıtasıyla ihtiyaç duyulması halinde ekipman, personel ve teknik katkı sunulabileceğini bildirmiş, ekiplerimizin hazır durumda bekletildiğini ifade etmişlerdir" dedi.