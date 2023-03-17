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KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki varlığı Güney Kıbrıs'ı rahatsız etti

Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının yer alması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) rahatsız etti. Güney Kıbrıslı yetkililerin Macaristan'dan izahat isteyeceği bildirildi

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki varlığı Güney Kıbrıs'ı rahatsız etti
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AA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının yer almasından dolayı rahatsızlığını Macaristan'a ileteceği ve Budapeşte'den izahat isteyeceği kaydedildi.

AA'nın Rum basınına dayandırdığı haberlere göre, GKRY Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis, KKTC bayrağının toplantıda kullanılması sebebiyle TDT'ye üye ve gözlemci devletler nezdinde önleyici girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Gotsis, KKTC’nin sembollerinin Avrupa Birliği (AB) üyesi Macaristan yetkililerinin huzurunda kullanılmasının kabul edilemez olduğunu, bu nedenle önleyici girişimlere ek olarak, Güney Kıbrıs’ın duyduğu derin rahatsızlığın Budapeşte’ye aktarıldığını vurguladı.

Macaristan’dan izahat istendiğini ve konunun diplomatik yollardan ele alınacağını belirten Gotsis, konunun GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos tarafından, Macar mevkidaşına , AB Dışişleri Bakanları Konseyi çerçevesinde Brüksel’de yapılacakları görüşmede ileteceğini vurguladı.

Öte yandan, KKTC'nin TDT Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile temsil etmesi ve toplantıda bayrağının kullanılması GKRY basınında geniş yer buldu.

GKRY'de yayın yapan ANT1 kanalı, konuyla ilgili haberinde, "Ersin Tatar, bu sabah Ankara’nın ev sahipliği yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı’nın olağanüstü toplantısına katılan ülke liderleriyle birlikte, sahte devletin bayrağı önünde mutlu mutlu poz verdi." ifadelerini kullandı.

Rum kesiminde yayın yapan bir çok gazete de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın zirve toplantısında yaptığı konuşma sırasında mutlu göründüğü bilgisine yer verirken, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasında, KKTC'nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü ile tanınması gerektiğini dile getirmesini sayfalarına taşıdı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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