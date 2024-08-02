Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Klasik filmler Ağustos'ta Atlas 1948'de

        Klasik filmler Ağustos'ta Atlas 1948'de

        Beyoğlu'nun en önemli sanat duraklarından biri olan Atlas 1948 Ağuston ayı boyunca Yürüyen Şato'dan Serseri Aşıklar'a, Paris-Texas'tan Apocalypse Now'a klasik filmleri sinemaseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 00:04 Güncelleme: 02.08.2024 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Klasik filmler Ağustos'ta Atlas 1948'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir Fransız klasiği: Breathless (Serseri Aşıklar)

        Fransız yeni dalga akımının unutulmaz yönetmeni Jean Luc Godard’ın, efsane oyuncular Jean Seberg ve Jean-Paul Belmondo’yu bir araya getiren Serseri Aşıklar filmi, yetkililer tarafından aranan bir hırsızın bilgili bir Amerikalı gazetecilik öğrencisini kendisiyle beraber İtalya’ya kaçması için ikna etmeye çalışmasını konu alıyor.

        Breathless (Serseri Aşıklar); 7, 16, 20, 22 ve 30 Ağustos saat 12.00’de, 25 Ağustos ise saat 15:30’da

        Paris’te gülümseten bir masal: Amélie

        REKLAM

        Dünya çapında 30 milyondan fazla izleyiciye ulaşan, Audrey Tautou’nun Montmartre'de bir hayat düşleyen genç garson Amélie Poulain'i canlandırdığı fantastik bir romantik komedi filmi olan Amélie, izleyicileri adeta Paris’te masalsı bir hikâyenin içine çekiyor.

        Amélie; 28 Ağustos saat 12.00 ve 15.30’da

        Geçmişin izinde: Some Rain Must Fall (Biraz Yağmur Yağmalı)

        Some Rain Must Fall, kızının basketbol maçlarından birinde yanlışlıkla yaşlı bir kadının yaralanmasına sebep olan 40 yaşındaki ev hanımı Cai’nin hayatına odaklanıyor. Bu önemsiz gibi görünen olay sonrası hayatının tamamen kontrolden çıkışını izlediğimiz Cai, bu sırada bilinmeyen geleceğe sürüklenirken geçmişindeki olaylar tekrar gün yüzüne çıkıyor.

        Some Rain Must Fall (Biraz Yağmur Yağmalı); 2 ve 14 Ağustos saat 12.00’de, 7 ve 20 Ağustos saat 15.30’da

        REKLAM

        Romantik Bir Western: The Dead Don't Hurt

        Vivienne Le Coudy, Danimarkalı göçmen Holger Olsen'le San Francisco'da tanıştıktan sonra onunla birlikte Nevada'nın sakin Elk Flats kasabası yakınlarındaki evine seyahat etmeyi kabul eder ve orada birlikte bir hayata başlarlar. ABD İç Savaşı'nın patlak vermesi, Olsen'in Birlik adına savaşma yönünde önemli bir karar vermesiyle onları ayırır. Holger eve döndüğünde o ve Vivienne, her birinin dönüştüğü kişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

        The Dead Don't Hurt; 14 Ağustos ve 24 Ağustos 15.30’da

        Miyazaki’nin masalsı dünyası: Howl's Moving Castle (Yürüyen Şato)

        REKLAM

        Japon manga ve anime sanatçısı Hayao Miyazaki’nin animasyon fimi olan Yürüyen Şato, Sophie’nin, kıskanç kötülükler cadısı tarafından yaşlı bir kadına dönüştürülmesiyle başlıyor. Kimse tarafından tanınmayacak hale gelen Sophie, evini terk ederek eski haline dönmenin yollarını arar ve yolculuğunun sonunda, Howl isimli bir büyücüye ait olan ve sürekli yer değiştiren bir şatoya varır. Üzerindeki lanet, ancak bu şatoda çözülecektir.

        Howl's Moving Castle (Yürüyen Şato); 1, 17, 23, 25 ve 31 Ağustos saat 12.00’de, 3, 9, 13 ve 29 Ağustos 15.30’da

        Vanya Dayı’nın radikal versiyonu: Vanya

        Fleabag’ten tanıdığımız Andrew Scott, Çehov’un Vanya Dayı’sının Simon Stephens tarafından uyarlanmış bu radikal yeni versiyonunda, birden çok karakteri canlandırıyor. İnsan duygularının karmaşıklığını ele alan bu tek kişilik adaptasyonda umutlar, düşler ve pişmanlıklar mercek altına alınıyor.

        Vanya; 3, 10, 15, 18 ve 27 Ağustos saat 12.00’de, 11 ve 22 Ağustos ise saat 15.30’da

        Ölümsüz bir aşk: Only Lovers Left Alive (Sadece Aşıklar Hayatta Kalır)

        Film; Çok bilinmeyen, genelde yer altı camiasının tanıdığı bir müzisyen olan Adam’ın yaşadığı toplumun ve insanlığın aldığı halden dolayı depresif ve mutsuz haline odaklanıyor. Adam ve Eve aşkları hiç tükenmeyen iki vampirdir. Fakat bu ölümsüz ve uzun soluklu aşk Eve’in küçük kız kardeşi Ava tarafından sekteye uğratılır.

        Only Lovers Left Alive (Sadece Aşıklar Hayatta Kalır); 8 ve 24 Ağustos saat 12.00’de, 16 ve 31 Ağustos saat 15.30’da

        REKLAM

        Müzikal ve korku aynı filmde: Climax

        Doğum ve ölümün sıra dışı deneyimler olduğunu, yaşamın ise geçici bir haz ibaret olduğunu vurgulayan Climax’ın yönetmen koltuğunda Arjantin asıllı Fransız sinemacı Gaspar Noé oturuyor.

        Climax; 9 Ağustos saat 12.00’de, 1, 15, 17 ve 21 Ağustos saat 15.30’da

        Efsane film 40. Yılında: Apocalypse Now Final Cut

        Francis Ford Coppola’nın efsanevi eseri Apocalypse Now, yönetmenin kurguladığı Final Cut versiyonu ile restore edilmiş olarak tekrar seyirci karşısına çıkıyor. 40. yılına özel olarak olarak gösterilen film Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duvall, Laurence Fishburn, Harrison Ford ve Dennis Hopper gibi usta oyuncuları bünyesinde barındırıyor.

        Filmin hikâyesi, Vietnam’da görev yapan bir Amerikan askerinin, kendini tanrı ilan etmiş kaçak bir özel tim albayını öldürmekle görevlendirilmesi ile başlıyor.

        Apocalypse Now Final Cut; 13, 21 ve 29 Ağustos saat 12.00’de, 2, 4, 8 Ağustos 15.30’da

        REKLAM

        Bir arayışın filmi: Paris, Texas

        Wim Wenders’ın başyapıt filmlerinden Paris, Texas, hayattan kendini soyutlayan ve oldukça içine kapanık bir adam olan Travis’e odaklanıyor. Yıllarca ortalıkta görünmemesinin ardından abisi onu bulur ve tekrar hayata döndürmeye çalışır. İlk olarak Travis’i Los Angeles’a oğlunun yanına getirir. Sonra ise eski eşini bulmak için birlikte harekete geçerler.

        Paris, Texas; 4, 6 Ağustos saat 12.00’de, 10, 18, 23, 27 ve 30 Ağustos saat 15.30’da

        Phoebe Waller-Bridge’in tek kişilik gösterisi: Fleabag

        BBC’nin hit TV dizisi Fleabag’e ilham veren Phoebe Waller-Bridge’in yazıp canlandırdığı ödüllü oyun Fleabag 2019’da Londra West End’de sahnelenmesinin ardından National Theatre Live ile beyaz perdeye taşınıyor. Waller-Bridge’in tek kişilik gösterisi Fleabag, kendine özgü şekilde yaşayan bir kadının iç dünyasına bir bakış sunuyor. Fleabag takıntılı, filtresiz ve bencil görünebilir ancak bu buzdağının sadece görünen kısmını oluşturuyor. Aile ve arkadaşlık ilişkilerinde yaşadığı sıkıntıların yanı sıra işlettiği kafeyi ayakta tutmaya çalışan Fleabag, bir anda kendini kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış olarak bulacaktır.

        Fleabag; 11 Ağustos saat 12.00’de, 6 Ağustos 15.30’da

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Atlas 1948
        #Fleabag
        #Amalie
        #Serseri Aşıklar
        #film
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Biden ve Kremlin'den Türkiye'ye teşekkür
        Biden ve Kremlin'den Türkiye'ye teşekkür
        Trabzonspor rahat turladı!
        Trabzonspor rahat turladı!
        Tüyler ürperten anne-oğul cinayeti!
        Tüyler ürperten anne-oğul cinayeti!
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması