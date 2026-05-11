        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Klasik Mitoloji' Sertifika Programı RHM'de

        "Klasik Mitoloji" Sertifika Programı, 6 Haziran Cumartesi günü, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde başlıyor...

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 12:07
        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, ilgiyle takip edilen sertifika programlarına yepyeni bir konu ile devam ediyor. Türk resim sanatının zengin geçmişine odaklanan konferans dizilerinin ardından Müze, sanatseverleri 6 Haziran Cumartesi günü başlayacak “Klasik Mitoloji” başlıklı yeni sertifika programına davet ediyor.

        Prof. Dr. Havva İşkan tarafından verilecek bu programda, sanatın her dalında iz bırakmaya devam eden mitolojik unsurlar kapsamlı bir bakış açısıyla ele alınacak. Eğitim boyunca ‘Olympos Pantheonu’ olarak bilinen tanrılar dünyası ile antik çağın masalsı kahramanları ve anti-kahramanları incelenirken; bu anlatıların Anadolu, Mezopotamya ve Mısır kültürlerindeki izleri sürülecek. Katılımcılar, mitolojik figürlerin kronolojik değişimlerini ve bu dönüşümlerin sanattaki yansımalarını dinleyecek.

        Antik çağdan günümüze uzanan bu yolculuk, 6 Haziran’da başlayacak ve dört hafta boyunca her cumartesi 11.00-14.00 saatleri arasında BlackBox’ta düzenlenecek. Sanatseverler programa kombine biletle katılabilecek ve dört haftalık programı tamamlayan katılımcılara sertifika sunulacak. Sertifika programının biletleri Biletix’ten temin edilebilir.

        Sertifika Programı Takvimi

        6 Haziran 2026, Cumartesi / 11.00-14.00

        Mitoloji ve İnanç | Olympos ve Roma Tanrıları

        13 Haziran 2026, Cumartesi / 11.00-14.00

        Kybele İrdelemeleri | Zeus ve Hera

        20 Haziran 2026, Cumartesi / 11.00-14.00

        Poseidon ve Demeter - Persephone ile Hades | Apollon ve Artemis

        27 Haziran 2026, Cumartesi / 11.00-14.00

        Dionysos ve Athena | Değerlendirme

