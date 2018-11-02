Klasik otomobillerin vazgeçilmezi 50 yıl hayat buluyor

Ferrari’nin ünlü Classiche birimi ve diğer üreticilerin ısrarlı talebi üzerine Collezione ailesi için bir lastik yaratan Pirelli, bu yeni versiyonu İtalya’daki Padova Classic Otomobil ve Motosiklet Fuarı’nda tanıttı. Sonuç olarak tarihi bir isim yeniden doğdu; “Stella Bianca”, ilk kez 1927 yılında sunulmuştu.



TARİHİ BİR GERİ DÖNÜŞ YOLCULUĞU



Dünyanın ilk transatlantik telefon çağrısının Amerika Birleşik Devletleri ile Büyük Britanya arasında gerçekleştiği 1927 yılında İtalya’da ilk kez bir spor etkinliği radyodan yayınlanmıştı. San Siro hipodromundan bir at yarışı ilk defa yayınlanırken birkaç kilometre uzakta Pirelli mühendisleri Stella Bianca isimli yeni bir lastiğe hayat veriyordu. Tasarım onlarca yıl, 1950’lerin başına kadar serinin parçası olduktan sonra yerini Pirelli Stelvio’ya bıraktı. Ama emekliye ayrılmadan önce son bir zafer anı yaşadı; Alberto Ascari’nin kullandığı bir Ferrari 500 ile Monza’da İtalyan Grand Prix’sini kazandı.

Bugün yeniden pazara dönen Pirelli Stella Bianca, eski görünümünü korurken içinde daha modern teknolojiler barındırıyor. Kullanılan hamurlar Pirelli’nin en iyi teknolojilerini yansıtıyor ve verimliliği, ıslak zeminde bile güvenliği ve çevreye saygıyı garanti ediyor. Konstrüksiyonda ise geçmişe dönülüyor. Pirelli, elli yılı aşkın bir sürenin ardından radyal yerine çapraz katlı bir lastik üretti. Bu seçimle en yeni “Stella Bianca” lastiğin yeniden yaratıldığı otomobillerin dinamik orijinalliğinin garanti edilmesi amaçlandı. Bu karar, Pirelli’nin motor sporları ve Collezione lastiklerinin Türkiye’de üretildiği İzmit fabrikası için yoğun bir süreç niteliğindeydi ve geçmişin tekniklerini yeniden öğrenmeleri gerekti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Yeni Pirelli “Stella Bianca” lastiğin sırt deseni, orijinali ile bire bir aynı olarak şirketin tüm tarihsel belgelerinin korunduğu Pirelli Vakfı (Pirelli Fondazione) arşivinin yardımıyla yeniden tasarlandı. Yanak işaretlerinin yanı sıra o zamanki Pirelli logosu da geliştirme ekibinin vakıf arşivlerindeki titiz incelemeleri sonucu mükemmel bir şekilde yeniden yaratıldı. Pirelli Collezione Stella Bianca için klasik spor otomobillerde en yaygın olarak kullanılan 6.00-16 ölçüsü seçildi. Sırt deseni ise optimal tutuşu ve strese direnci garanti etmek için spesifik özelliklere sahip ve yarışta kullanıma da uygun olan orijinal Corsa versiyonununkini yansıtacak şekilde tasarlandı.