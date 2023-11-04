Klor metal mi ametal mi? Klor (Cl) elementi periyodik tabloda hangi grupta yer alır? Çoğunlukla insanlar tarafından dezenfektan olarak kullanılan bir element olan klor; boğucu bir kokuya ve yeşil-sarı bir renge sahiptir. Sıvı ya da gaz olarak bulunabilen bir element olan klor, oldukça reaktif bir element olması ve buna bağlı olarak oksitleyici olarak da kullanılabilmektedir. Doğada saf halde değil de bileşiklerin içinde bulunabilen klor elementi, oldukça zehirli olmasıyla da dikkat çeker. Bu özelliğiyle insan sağlığı açısından da oldukça zararlı olan klor metal mi ametal mi? Klor hangi element? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Özellikle 1. Dünya Savaşı’nda kimyasal silah olarak da kullanılmış olan ve insanların boğularak hayatlarını kaybetmelerine ve kalıcı hasarlar almalarına sebep olan klor elementi periyodik tabloda hangi grupta yer almaktadır? İşte, tüm detaylar…

Klor Hangi Metal?

Havadan yaklaşık iki buçuk kat daha ağır bir gaz olan klor elementi bilimsel anlamdan keşfedilmesi 1774 yılında gerçekleşse de bu elementi klor ismini aldığı tarih 1808’dir. Yeşil sarı bir renge sahip olan ve oldukça boğucu bir gaz olan bu element, suda çözünürlüğünün az olmasıyla da bilinmektedir.

Halojen grubu arasında en hafif ikinci element olarak da öne çıkan klorun elde edilmesinde kullanılan en yaygın yöntem ise sodyum klorürün elektrolize edilmesidir. Sofra tuzu olarak da bilinen sodyum klorür üzerinde uygulanan bu yöntemle elde edilen klorun sıvı hale gelmesi için ise -34 dereceye kadar soğutulması gerekmektedir.

Klor reaktif bir element olması sebebiyle bazı reaksiyonlara da oldukça açıktır. Örnek vermek gerekirse klorun hidrojen ile etkileşime girmesi, hidroklorik asidin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmaktadır.

Bütün metalleri etkilemesiyle bilinen klor, bakterileri öldüren bir dezenfektan görevi görmesi sebebiyle içme ve havuz sularının arıtılmasında sıklıkla kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra kimya ve ilaç sanayisindeki birçok ürünün bileşiklerinde kendine yer bulan klor elementi; dokuma sanayisi, kauçuk üretimi ve petrol ürünleri gibi birçok sektör ile üründe kullanılmaktadır.

Klor elementi oldukça zehirli ve boğucu bir gaz olması sebebiyle insan sağlığı için oldukça tehlikelidir. Kanserojen bir etkiye de sahip olan bu elementi solunması, solunum yollarını ciddi şekilde tahriş edebilmektedir. Bu gazın yüksek miktarlarda solunması ise riski ciddi bir şekilde arttırmaktadır. Bu gibi durumlarda soluyan kişinin boğulması, göğüste darlık hissi, akciğerlerde ödem gibi sorunları yaşaması muhtemeldir.

Klor elementinin bir diğer özelliği ise bu elementin 1. Dünya Savaşı esnasında bir kimyasal silah olarak kullanılmış olmasıdır. Almanya tarafından kullanılan bu silah neticesinde binlerce insan hayatını kaybetmiş, bu gaza maruz kaldıktan sonra hayatta kalanlarda ise ciddi derecede organ hasarları meydana gelmiştir.

Klor Metal Mi Ametal Mi?

Bir elementin parlak bir görünüme sahip olması, kolay şekil alması ve elektrik ile ısıyı yüksek beceri ile iletebilmesi o elementin metal olduğunu; bunlardan hiçbirine sahip olmaması, kendi içinde dahi ortak özellik göstermemesi ve normal şartlarda katı, sıvı ya da gaz halinde bulunabilmesi ise o elementin ametal olduğunu bizlere gösterir.

Peki, yukarıda yapmış olduğumuz tanımdan hareketle klor metal mi ametal mi? Oldukça zehirli bir gaz olan klor elementi ametaller sınıfında yer almaktadır.

Klor Elementi Periyodik Tabloda Hangi Grupta?

Atom numarası 17, kimyasal simgesi ise Cl olan klor elementi; periyodik tablonun üçüncü periyodunun on yedinci grubunda yer almaktadır. Periyodik tablo üzerindeki halojenler ailesi içinde yer alan klorun erime noktası -101.5 santigrat derece, kaynama noktası ise -34.04 santigrat derece olarak ölçülmüştür.

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