Kredili Mevduat Hesabı ile vatandaşlar hesabında para olmasa da para çekebiliyor, alışveriş yapabiliyor. Bankalardan Kredili Mevduat Hesabı (KMH) olanları ilgilendiren faiz oranları ile ilgili açıklama geldi. İşte KMH faiz oranları

BANKALARIN KMH FAİZ ORANLARI

VAKIFBANK

Vakıfbank'tan gelen açıklamaya göre;: 25 Ocak 2021 itibariyla Ek Hesap faizi aylik % 1,59 yerine % 1,79; gecikme faizi aylik % 1,89 yerine % 2,09 olarak uygulanacaktir.

YAPIKREDİ

Yapıkredi'den gelen açıklamaya göre; 25 Ocak 2021 itibariyla Esnek Hesap aylik akdi faiz orani ve aylik gecikme faiz orani %1,79, aylik temerrut faiz orani %2,09 olarak uygulanacaktir.