Kredili Mevduat Hesabı ile vatandaşlar hesabında para olmasa da para çekebiliyor, alışveriş yapabiliyor. Bankalardan Kredili Mevduat Hesabı (KMH) olanları ilgilendiren faiz oranları ile ilgili açıklama geldi. İşte KMH faiz oranları

BANKALARIN KMH FAİZ ORANLARI

VAKIFBANK

Vakıfbank'tan gelen açıklamaya göre; 25 Aralık 2020 itibarıyla Ek Hesap faizi aylık %1,46 yerine %1,59; gecikme faizi aylık %1,76 yerine %1,89 olarak uygulanacaktır.

DENİZBANK

Denizbank'tan yapılan açıklamaya göre; 24.12.2020 itibariyle Kredili Mevduat Hesabinizin (KMH) aylik faiz orani %1.59, aylik gecikme faiz orani %1.89 olarak uygulanacaktir. Yeni faiz orani 24.12.2020 tarihinden sonra uygulanmaya baslanacaktir.

YAPIKREDİ

Yapıkredi'den gelen açıklamaya göre; 25 Aralik 2020 itibariyla Esnek Hesap aylik akdi faiz orani ve aylik gecikme faiz orani %1,59, aylik temerrut faiz orani %1,89 olarak uygulanacaktir.