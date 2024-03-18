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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Kâni Karaca ve Doğan Ergin anısına CRR Konser Salonu'nda konser

        Kâni Karaca ve Doğan Ergin anısına konser

        Cemal Reşit Rey (CRR) Türk Müziği Topluluğu Türk müziğinin iki önemli ismi, Kâni Karaca ve Doğan Ergin'in sanat yaşamlarını ve katkılarını anmak üzere 23 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te CRR Konser Salonu'nda çok özel bir konser düzenleyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 15:50 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:50
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        Kâni Karaca ve Doğan Ergin anısına konser
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        Cemal Reşit Rey (CRR) Türk Müziği Topluluğu, Türk müziğinin iki önemli ismi, Kâni Karaca ve Doğan Ergin'in sanat yaşamlarını ve katkılarını anmak üzere özel bir konser düzenliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi tarafından düzenlenen "Yüzyılın Yüzleri" etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek konser, 23 Mart Cumartesi günü CRR Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Türk sanat müziği ses sanatçısı Güzin Değişmez ve neyzen Sühendan Aşıkuzun konserde misafir solist olarak yer alacak.

        Kâni Karaca (Sağda)
        Kâni Karaca (Sağda)

        Türk müziğinde son elli yılın en önemli icracılarından Kâni Karaca (1930-2004) ve Doğan Ergin (1941-1998), derin dostlukları ve birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalarla sanat dünyasında iz bırakmış, Türkiye'de ve dünyada sayısız konser vermiş, albümler hazırlamış ve yeni nesil sanatçılar yetiştirmiştir.

        Doğan Ergin
        Doğan Ergin

        CRR’de gerçekleşecek konserde, şef Hakan Talu yönetimindeki CRR Türk Müziği Topluluğu, her iki bestekârın çeşitli formlardaki sözlü ve saz eserlerini solo ve koro olarak icra edecek. Konserde ayrıca, günümüzün başarılı ses sanatçısı ve hocası Güzin Değişmez ile neyzen Sühendan Aşıkuzun gibi değerli sanatçılar misafir solist olarak sahne alacak.

        Kâni Karaca ve Doğan Ergin'in sanatsal mirasının hatırlatılmasının amaçlandığı konser, saat 13.00’te başlayacak. Konser biletleri CRR gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.

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        #Cemal Reşit Rey Türk Müziği Topluluğu
        #kani karaca
        #Doğan Ergin
        #konser
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