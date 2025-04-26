Kobe Bryant'ın forması rekor fiyata alıcı buldu

26 Ocak 2020'de California'da bir helikopter kazasında 41 yaşında hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın 1996'daki ilk NBA maçında giydiği Los Angeles Lakers forması, Sotheby's müzayedesinde 7 milyon dolara satıldı. Bu forma, Bryant'ın unutulmaz çaylak sezonundan kalma ve şimdiye kadar satılan en pahalı dördüncü sporcu forması oldu.

FORMANIN DEĞERİNDEKİ BÜYÜK YÜKSELİŞ

Bu özel forma, Bryant'ın 20 yıl boyunca efsanesi olacağı Los Angeles Lakers takımıyla geçirdiği 1996 - 1997 sezonunun başlangıcına ait. Forma, onun 3 Kasım 1996'da Minnesota Timberwolves'a karşı oynadığı ilk resmi NBA maçında ter döktü. İlginç bir detay ise, bu aynı formanın 2013'te, Bryant'ın 2020'deki vefatından yıllar önce 115.242 dolara alıcı bulmuş olması. Bu durum, formanın değerindeki büyük artışı açıkça gösteriyor.

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Kobe Bryant, basketbol dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Lakers ile beş NBA şampiyonluğu kazanan, 2008'de ligin en değerli oyuncusu seçilen ve 18 kez All-Star unvanını alan Bryant, kariyerini NBA'in en çok sayı atan dördüncü oyuncusu olarak tamamladı.