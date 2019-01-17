Devre arası transfer döneminde şimdiye kadar sadece Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de taraftarların imza bekleyişi sürerken başkan Ali Koç da bu konuda harekete geçti. Dünkü "Camiaya Sesleniş" adlı programda "Futbolun tek patronudur" dediği sportif Damien Comolli ile bir görüşme gerçekleştiren Koç, transferlerin bir an önce bitirilmesini istedi.

GAZA BASILACAK

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre Süper Lig'de devre arasının bitmesine rağmen Sadık dışında takviye yapılmamasına dikkat çeken Koç'un transfer konusunda acele etmeleri gerektiğini söylediği öğrenildi. İkinci yarıda kötü tablonun değiştirmeleri gerektiğinin zorunluluk olduğunu ifade eden başkan Ali Koç, şu anda yapılan transfer görüşmelerinin bir an önce neticelendirilmesi için adeta ültimatom verdi. Bu görüşmenin ardından Comolli'nin de transfer konusunda gaza basması ve beklenen imzaların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.