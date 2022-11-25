Koç'un geleneksel buluşmaları gerçekleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Koç'un geleneksel buluşmaları gerçekleşti
ABONE OL

Koç Topluluğu’nun geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 30’uncusu gerçekleşti

Koç Topluluğu’nun geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 30’uncusu yurt içindeki ve yurt dışındaki 10 bini aşkın bayi ve yetkili servisin katılımıyla dijital ortamda gerçekleşti

Koç'un geleneksel buluşmaları gerçekleşti
Koç'un geleneksel buluşmaları gerçekleşti
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Koç Topluluğu’nun yurt içindeki ve yurt dışındaki bayileri ve yetkili servisleri ile fikir alışverişinde bulunmak üzere düzenlediği geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 30’uncusu gerçekleştirildi. 10 bini aşkın iş ortağını dijital ortamda bir araya getiren etkinliğe Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Koç Holding Grup Başkanları katıldı.

Koç Holding Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü Ahmet Çimenoğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği oturumda ise Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refet Gürkaynak ile Kamuoyu Araştırmacısı ve Siyasal İletişim Uzmanı Dr. İbrahim Uslu ekonomi ve politika gündemini değerlendirdi.

'VEHBİ BEY'İN İLKESİ DOĞRULTUSUNDA ÖNCÜLÜK ETMEYİ VAZİFE BİLDİK'

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç konuşmasında, “Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un Cumhuriyetle neredeyse eş zamanlı olarak temellerini attığı Koç Topluluğu, dört sene sonra ülkemizin az sayıdaki asırlık kurumlarından birisi olacak. Bir asır boyunca, Vehbi Bey’in ‘Ülkem varsa ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız’ ilkesi doğrultusunda, memleketimizin ekonomik ve toplumsal gelişimine öncülük etmeyi vazife bildik. Ne mutlu ki, geriye dönüp baktığımızda, artık memleketimizin tarihine mâl olan, milletimize büyük faydalar sağlayan pek çok girişimde ve projede Koç Topluluğu’nun izi, çalışanlarımızın ve sizlerin emeği var. Ancak, her daim vurguladığım gibi, bizim asıl başarımız tüm paydaşlarımız nezdindeki güçlü itibarımızdır. Geçmişimizin verdiği özgüvenle, sürekli geliştirdiğimiz kurumsal yeteneklerimizle ve hepsinden önemlisi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize miras bıraktığı Cumhuriyet değerlerine sarılarak, ülkemizin ve topluluğumuzun daha da parlak olacağına inandığım ikinci asrına emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

Konuşmasında küresel ve ulusal ölçekteki ekonomik ve politik gelişmelere de dikkat çeken Koç, “Tüm işlerimizde son derece hesaplı olmamız ve basiretle davranmamız gereken bir dönemde bulunduğumuzu vurgulamak istiyorum. Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi ve nakit akışlarınızı yakından takip etmenizi bilhassa rica ederim. İçeride ve dışarıda ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri artık açıkça hissedilen belirsizlikler süreci maalesef yakın zamanda sona ermeyecek” dedi.

Son 5 yılda 9,4 milyar dolar yatırım harcaması gerçekleştirdiklerine değinen Koç, "Kombine gelirlerimiz, Türkiye milli gelirinin yüzde 8'ine eşdeğer. Şirketlerimiz, ülkemiz ihracatının yüzde 7'sini gerçekleştiriyor. Ciro büyüklüğüne göre en büyük 10 şirketin 4’ü, en çok ihracat yapan ilk 10 şirketin 3’ü ise Koç Topluluğu’ndan. Son 10 yılda, topluluk olarak ödediğimiz vergiler, ülkemiz vergi gelirlerinin yüzde 7,5’ine tekabül etmektedir. Özel sektör Ar-Ge yatırımının yüzde 7'sini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en büyük fikri haklar portföyüne sahibiz. Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerimizin piyasa değeri, toplam piyasa değerinin yüzde 21’i. Dünyanın en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune Global 500’de bu yıl da ülkemizi temsil eden tek şirket olduk. Bu neticeler elbette bize gurur veriyor. Ancak, Koç Topluluğu için en değerli gösterge paydaşlarımız nezdindeki itibarımızdır. Ne mutlu ki, uzun yıllardır ülkemizin en itibarlı markası gösterilmenin de gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

'EKONOMİK KONJONKTÜRDEN KAYNAKLANAN RİSKLER KARŞISINDA TOPLULUK OLARAK DİRENÇLİYİZ'

Anadolu Buluşmaları Toplantısı’nda Koç Topluluğu bayileri ve yetkili servisleriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Güçlü bilançomuz, dengeli portföy yapımız, yurt dışı gelirlerimiz ve risk yönetim politikalarımız sayesinde, ekonomik konjonktürden kaynaklanan riskler karşısında topluluk olarak dirençliyiz. Tüm bu gayretlerimizin sonucunda elde ettiğimiz finansal neticeler elbette çok önemli. Ancak, Ömer Bey’in de vurguladığı üzere, bizim en kıymetli varlığımız, ülkemizde ve dünyada, tüm paydaşlarımız nezdindeki itibarımız. Yönetim felsefemizin merkezinde insan kaynağımız var" dedi.

Çakıroğlu, “Markalarımızın itibarını sizlerle birlikte daha da güçlendireceğiz. Başarıyla devam ettirdiğiniz işleri sizlerden devralacak yeni nesilleri, kızlarınızı ve oğullarınızı göreve layıkıyla hazırlamanızı hassasiyetle rica ediyorum. İşlerinize daha fazla odaklanmanızı ve kaynaklarınızı en iyi bildiğiniz alana, yani esas işlerinize tahsis etmenizi bekliyorum. İşletme sermayenizi, nakit akışınızı, masraflarınızı ve borçluluğunuzu azami dikkatle yönetmenizi tavsiye ediyorum. Sizlerle görüş alışverişinde çok önem veriyoruz. İletişimimiz sadece bu toplantılarla sınırlı olmadığını, kapımızın sizlere daima açık olduğunu tekrar hatırlatmak isterim” şeklinde sözlerini noktaladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

IC İçtaş İnşaat ortaklığından Riyad’a havalimanı
İŞ-YAŞAM IC İçtaş İnşaat ortaklığından Riyad’a havalimanı
İndirim izdihamı
İŞ-YAŞAM İndirim izdihamı
Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor
İŞ-YAŞAM Zorunlu Deprem Sigortası'nda yeni dönem
Ticaret Bakanı Muş: 15 milyar liralık tutar pazartesi gönderilmiş olacak
İŞ-YAŞAM "15 milyar lira pazartesi gönderilmiş olacak"
Askıya alınan hesaplar geri dönüyor!
İŞ-YAŞAM Askıya alınan hesaplar geri dönüyor!
Rekabet Kurumu, 3 soruşturmayı sonlandırdı
İŞ-YAŞAM Rekabet 3 soruşturmayı sonlandırdı
Gençlik ve Spor Bakanlığı burs-kredi başvurularının süresi uzatıldı
İŞ-YAŞAM Burs-kredi başvurularının süresi uzatıldı
Tokyo'da enflasyon 40 yılın zirvesinde
İŞ-YAŞAM Tokyo'da enflasyon 40 yılın zirvesinde
Nestle Orta Doğu pazarını güçlendiriyor
İŞ-YAŞAM İsviçreli gıda devinden Suudi Arabistan'a yatırım
Ülker ve Yıldız Teknik Üniversitesi gıda sektörünün geleceğine yön verecek  
İŞ-YAŞAM Ülker ve Yıldız Teknik Ar-Ge işbirliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.