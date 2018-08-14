Koca Koca Yalanlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D'nin yeni dizisi Koca Koca Yalanlar'ın yeni bölümünde Müjgan, kocası Ahmet'in kendisini aldattığını öğreniyor; Sude, Ahmet ile Müjgan'ın boşanması için elinden geleni yapmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosunda Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Pelik Öztekin, Ferdi Sancar, Rüzgar Aksoy, Tuğçe Karabacak gibi isimlerin yer aldığı Koca Koca Yalanlar'ın merakla beklenen ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. İşte heyecan dolu Koca Koca Yalanlar ikinci bölüm fragmanı....

KOCA KOCA YALANLAR 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KOCA KOCA YALANLAR DİZİ KONUSU



Üç çocuk annesi olan Müjgan kocası Ahmet ile birlikte sakin ve düzenli bir hayat yaşamaktadır. Mali müşavir olan Ahmet sabah sekiz, akşam beş çalışan iyi bir aile babasıdır. 17 yıl aynı yastığa baş koyan Müjgan ile Ahmet’in evliliği, Ahmet’in genç ve güzel bir kız olan Sude ile karşılaşmasıyla çatırdamaya başlar. Müjgan başlangıçta kocasının kendisini aldattığına ihtimal vermez. Ancak kocasının da her geçen gün değiştiği gözünden kaçmamaktadır. Sude genç, güzel, hırslı ve zengin bir koca üzerinden istediği yaşama kavuşmak isteyen bir kadındır. Müjgan, yakın arkadaşları Nilgün ve Canan’ın desteğini alarak çetin bir mücadeleye girer. Üç kadın aşk, sadakat ve evlilikleri üzerinden hayatlarını sorgularken, o güne kadar farkına varmadıkları bütün gerçeklerle yüzleşirler.

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