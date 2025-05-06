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        Haberler Gündem Kocaeli'de 73 bin makaron ele geçirildi - Güncel haberler

        Kocaeli'de 73 bin makaron ele geçirildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 73 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 4 bin 292 paket sigara ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 01:21 Güncelleme: 06.05.2025 - 01:21
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        Kocaeli'de 73 bin makaron ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Bu çerçevede Başiskele, İzmit ve Körfez ilçelerinde 6 adreste yapılan aramada 48 bini dolu 73 bin makaron, 4 bin 292 paket sigara ile bir sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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