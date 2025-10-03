Habertürk
Habertürk
        Kocaeli'de ağaçlar kitap açtı

        Kocaeli'de ağaçlar kitap açtı

        Kocaeli Kitap Fuarı yarın başlıyor. Fuar öncesi de artık geleneksel hale gelen bir etkinlik düzenlendi. Çınar ağaçları kitap açtı… Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 03.10.2025 - 14:55 Güncelleme: 03.10.2025 - 14:55
        
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yıl kitap fuarı düzenliyor ve yoğun da ilgi görüyor. Bu yılki fuarın açılışı yarın. (4 Ekim Cumartesi) 15. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde başlayacak. Fuardan önce de artık geleneksel hale gelen “Ağaçlar Kitap Açtı” etkinliği düzenlendi. İzmit Cumhuriyet Bulvarı’ndaki çınar ağaçlarına asılan 5 bin kitap sabah erken saatlerde yüzlerce kişinin katılımıyla toplandı.

        5 DAKİKADA 5 BİN KİTAP

        Öğrenciler, çalışanlar, her kesimden kitapsever, sadece 5 dakika gibi kısa bir sürede 5 bin kitabı ağaçlardan topladı. Etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da katıldı. Başkan Büyükakın, Kocaeli Kitap Fuarı’nın artık şehirle özdeşleşen bir kültür şöleni olduğunu vurguladı:

        14 YILDA 8.4 MİLYON ZİYARETÇİ

        “Bir etkinliği 15 yıl boyunca sürdürebilmek, aynı zamanda kararlılığın göstergesidir. Kent, Kitap Fuarını ve çevresindeki kültürel etkinlikleri çok sevdi. Bu yıl Gebze’de de ağaçlar kitap açtı. 12 Ekim’e kadar kitapseverlerle 15. kez buluşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bugüne kadarki 14 fuarda 8.4 milyon ziyaretçiyi ağırladık. İnşallah bu yıl daha da güzel geçecek.”

        BU YILIN TEMASI, ‘ANADOLU MAYASI’

        Yarın başlayacak fuara bu yıl yabancı yazarlar da katılıyor. Bu yılın teması ise ‘Anadolu Mayası’. Başkan Büyükakın, neden ‘Anadolu Mayası’ temasının seçildiğini de şöyle anlattı: “Bu tema, birlik ve beraberliğimizi, köklerimizi ve varoluş idrakimizi yansıtıyor. Onur konuğumuz ise Prof. Dr. Kemal Sayar olacak. Yeni dönemde Guinness rekoru için de girişim başlattık. Daha önce Hindistan’da 3 bin 66 kişiyle yapılan etkinliği aşmayı hedefliyoruz. 7 Ekim’de, En Çok Ebeveynin Aynı Anda Çocuğuna Kitap Okuması Rekoru’nu 4 bin 4 bin 200 kişi ile gerçekleştireceğiz.

        Kitap Fuarımız, artık sadece Kocaeli’de değil, çevre illerden de binlerce kitapseverin akın ettiği uluslararası bir platforma dönüştü. Her yıl yayınevi sayısı artıyor, programlar çeşitleniyor.

        Bu yıl da fuarımız her yaştan ziyaretçiye hitap edecek. Çocuklara ve yetişkinlere özel programlar, sinema gösterimleri olacak. Ağaçlar Batı Yakası’nda da kitap açacak. Tüm halkımızı sabah 10.30’dan akşam 21.30’a kadar açık olacak fuarımıza davet ediyorum.”

        ‘FİLİSTİN ACISI KALBİMİZİN TAM MERKEZİNDE’

        Ağaçlar Kitap Açtı etkinliğinde Filistin’de yaşanan dramı da unutmayan Başkan Büyükakın duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Ne yaparsak yapalım, kalbimizin bir köşesinde o acı hâlâ duruyor: Orada, Filistin’de katledilen çocuklar, masum anneler, siviller var. Hayatımızın her safhasında, aklımızın bir ucunda değil, tam merkezinde Filistin’de yaşanan soykırım yer alıyor. Bu, kelimelere dökülemeyecek kadar ağır bir durum. İnsanlığımızdan utandıran bir tabloyla karşı karşıyayız. Ancak insanlığın sesi yükseliyor. Ve bu sesin en güçlü çıktığı yerlerden biri de Kocaeli. Ben burada bir belediye başkanı olarak değil, bir insan olarak bu duyarlılığın artmasını yürekten diliyorum.”

