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Kocaeli'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 6 kişi yaralandı

Kocaeli'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
AA

F.Z. idaresindeki cip, Köseköy İstasyon Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi tren istasyonu mevkisinde E.V. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler F.Z. ve E.V. ile araçlardaki F.K, Y.E, M.Z, H.Z. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Y.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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