Kocaeli'de düzensiz göçmenleri taşıyan araç 2 polis aracına çarptı: 4'ü polis 18 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ve içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu öğrenilen hafif ticari araç, kovalamaca sırasında 2 polis aracına çarptı. Kazada 4'ü polis memuru 18 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu hafif ticari aracın, kaçmaya çalışırken 2 polis aracına çarpması sonucu 4'ü polis 18 kişi yaralandı.
'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇTI
Otoyolun İzmit geçişinde uygulama yapan polis ekipleri, İstanbul istikametinde şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurmak istedi. Sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan aracı ekipler takibe aldı.
KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ
İçerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu hafif ticari araç, otoyolun Körfez geçişi gişeler mevkisinde 2 polis aracına çarptı.
4'Ü POLİS 18 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 4'ü polis 18 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.