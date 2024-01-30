Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Hürriyet Mahallesi 23 Nisan Caddesi 2019. Sokak'ta Berke D. idaresindeki taksi ile Özgür S. idaresindeki SUV modeli araç çarpıştı.
Kazada, taksi sürücüsüyle araçtaki aynı aileden Aynur, Zennure, Hülya ve Fevziye T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri, taksinin ön koltuğundaki yolcu Fevziye T'yi, sıkıştığı yerden kapıyı keserek kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.