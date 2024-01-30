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        Haberler Gündem Kocaeli'de iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 18:16 Güncelleme: 30.01.2024 - 18:16
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        Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı
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        Hürriyet Mahallesi 23 Nisan Caddesi 2019. Sokak'ta Berke D. idaresindeki taksi ile Özgür S. idaresindeki SUV modeli araç çarpıştı.

        Kazada, taksi sürücüsüyle araçtaki aynı aileden Aynur, Zennure, Hülya ve Fevziye T. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erleri, taksinin ön koltuğundaki yolcu Fevziye T'yi, sıkıştığı yerden kapıyı keserek kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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