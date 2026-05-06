Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırıda 6 tutuklama

        Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırıda 6 tutuklama

        Kocaeli Çayırova'da motosikletle geldikleri bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 6 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 00:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş yerine silahlı saldırıda 6 tutuklama
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, 26 Nisan'da Çayırova ilçesinde meydana geldi. Motosikletli şüpheliler, bir iş yerine henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        DHA'nın haberine göre; teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        ŞÜPHELİ ADRESTE SİLAH, SAHTE DÖVİZ VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, 3 motosiklet, 1 adet AK-47 kalaşnikof fişeği, sahte 100 dolar ve 100 euro ile sahte olduğu değerlendirilen 15 Amerikan doları, 7,65 milimetre çapında 10 mermi ve 11 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        GÖZALTINDAKİ 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bolu Dağında kar yağışı başladı

         İstanbul ile Ankara arasında önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı. (AA)

        #kocaeli
        #Çayırova
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım!"
        "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım!"
        Hamidiye sitesi davasında karar
        Hamidiye sitesi davasında karar
        Kupada ilk finalist Konyaspor!
        Kupada ilk finalist Konyaspor!
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Eski dosyalar açıldı! Kaza değil cinayet çıktı
        Eski dosyalar açıldı! Kaza değil cinayet çıktı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!