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AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler Derince ve İzmit ilçelerinde 3 iş yeri ve 4 ikamete düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 132 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 96 bin 200 doldurulmuş makaron, 70 kilogram tütün, 12 pipo tütünü ile sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.