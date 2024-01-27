Kocaeli'de kızak tesisinde 2 çalışan bıçakla yaralandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir tesiste kızakla yüzüstü kaymak isteyen kişiyi uyaran 2 görevli bıçakla yaralandı
Kartepe'ye bağlı Sisli Vadi mevkisindeki kızak tesisine arkadaşlarıyla gelen kimliği belirlenemeyen kişi, kiraladığı kızakla yüzüstü kaymak istemesi üzerine bir çalışanla tartışmaya başladı.
Daha sonra gruptakilerin de karıştığı kavgada, 2 tesis çalışanı bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili 15 kişinin ifadesinin alındığı, tesislerin geçici olarak hizmet vermeyeceği öğrenildi.