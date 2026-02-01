Habertürk
Habertürk
        Kocaeli'de metal işleme tesisinde yangın

        Kocaeli Çayırova'da metal işleme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 01:22 Güncelleme: 01.02.2026 - 01:51
        Metal işleme tesisinde yangın
        Yangın, saat 23.30 sıralarında Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki metal işleme tesisinde çıktı.

        İş yerinden yükselen dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yangına müdahale edebilmek için iş yerinin kepenklerini keserek içeri girdi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Ana Haber Bülteni - 27 Ocak 2026 (ABD İran'ı Denizden Mi Vuracak?)

        DEM Parti-CHP'den diyalog çağrısı. Habertürk ekibi Şeyh Maksud'da. Terörden arındırılan mahallede neler yaşanıyor? Suriye'de ateşkes mi çatışma mı? ABD İran'ı denizden mi vuracak? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

