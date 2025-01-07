Kocaeli'de motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde D-130 karayolu Yalova istikametinde Ali B'nin kullandığı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle Tepeköy Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.
Motosikletten düşen sürücü yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ali B'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ali B'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.