Kocaeli'de ormanlık alanda cansız beden bulundu
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda cansız beden bulundu
Giriş: 25.09.2023 - 20:19 Güncelleme: 25.09.2023 - 20:19
Alınan bilgiye göre, Suadiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çalışan bir çiftçi, iskelet haline gelen cansız beden gördü.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cansız beden, incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.