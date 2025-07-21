Kocaeli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Giriş: 21.07.2025 - 00:25 Güncelleme: 21.07.2025 - 00:25
Sultanorhan Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi'nden geçen yolda, U.Ç. yönetimindeki motosiklet ile U.A. idaresindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü U.Ç. ile motosikletteki E.E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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