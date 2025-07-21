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        Haberler Gündem Kocaeli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Güncel haberler

        Kocaeli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 00:25 Güncelleme: 21.07.2025 - 00:25
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        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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        Sultanorhan Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi'nden geçen yolda, U.Ç. yönetimindeki motosiklet ile U.A. idaresindeki otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü U.Ç. ile motosikletteki E.E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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