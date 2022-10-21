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Kocaeli'de otomobildeki silahlı saldırıya ilişkin sanıklar hakim karşısında

Otomobiliyle İzmit yönüne seyrederken aynı yönden gelen bir başka otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 31 yaşındaki Ahmet Seçgin cinayetiyle ilgili açılan davada 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklar, öldürme niyetlerinin olmadığını öne sürdü.

Kocaeli'de otomobildeki silahlı saldırıya ilişkin sanıklar hakim karşısında
Korkunç cinayeti böyle anlattı!
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AA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücünün ölümüne ilişkin tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Nedret Ç, Adem Ç. ile ölen Ahmet Seçgin'in (31) babası müşteki İbrahim Seçgin ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Adem Ç, diğer tutuklu sanıkla araçla köye doğru giderken akaryakıt almak için istasyona girdiğini söyledi.

Adem Ç, burada gördüğü maktulün kendisine el işareti yaparak "Seninle görüşeceğiz." dediğini iddia etti.

Sonrasında araçla maktulü takip ettiğini dile getiren Adem Ç, şöyle konuştu:

"Niyetim konuşmaktı, M.K'nin dükkanında küçük bir arbede yaşandığı için kırgınlık olabilir. Peşinden ayrıldım, araçla aramıza tır girdi. Sonrasında yavaş yavaş gittiğini gördüm. Yan yana geldik, arabadan kendisine konuşalım diye işaretle söyledim. Kendisinin de camı açıktı, bana küfredip gaza bastı. 3-4 araba kadar benden uzaklaştı.

Aracın üstü açık olduğu için havaya 2 el ateş ettim. Aracı ben kullanıyordum. Ateş ettikten sonra Ahmet'in aracı yavaşlamaya başladı. Silahın sesinden panik yaptığını düşündüm. Yolumuza devam ettik. Panikledik, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna girdik. Köye gittik. Ahmet'in aracı olduğu yerde duruyordu. Yakıt aldığımız sırada polis ve ambulansın çıktığını gördük."

Bir arkadaşına olayı anlattığını aktaran Adem Ç, bu arkadaşının ayarladığı yerde geceyi geçirdiklerini, sabah da polisin kendilerini yakaladığını kaydetti.

Adem Ç, Seçgin'i öldürme niyetinin olmadığını savundu.

Nedret Ç. de maktul ile arasında herhangi bir husumet bulunmadığını savunarak, Adem Ç'yi de peşinden gitmemesi için uyardığını belirtti.

Müşteki baba İbrahim Seçgin ise sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Ocak 2023'e erteledi.

OLAY

D-100 kara yolunda 41 DS 661 plakalı otomobiliyle İzmit yönünde seyreden Ahmet Seçgin (31), 28 Temmuz 2021'de İbrikdere mevkisinde aynı yöne giden başka bir araçtan açılan ateş sonucu başından vurulmuş, sürücünün yaralanmasıyla kontrolden çıkan otomobil 50 metre sürüklenmişti. Seçgin, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınmış, cinayette kullanıldığı belirtilen silah da ele geçirilmişti. Şüphelilerden Adem Ç. ve Nedret Ç. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.

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