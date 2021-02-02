A.B. (58) yönetimindeki 41 K 8822 plakalı pikapla M.A.G'nin kullandığı (16) plakasız motosiklet, D-130 kara yolu Çobanyıldızı kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü M.A.G. ile motosikletteki arkadaşı M.A.K. (16),112 Acil Servis ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü M.A.G. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA'nın haberine göre; pikap sürücüsü A.B. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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