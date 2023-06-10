B.Y'nin kullandığı otomobil, Turgut Mahallesi Anı Sokak'tan Yeşil Vadi Sokak'a dönüş yapmak istediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların yardımıyla araçtan yara almadan çıkan B.Y, gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaza sonrası trafik bir süreliğine tek şeritten sağlanırken, aracın kaldırılmasıyla yolda trafik akışı normale döndü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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