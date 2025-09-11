Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de tramvay yolunda drift yapan sürücüye 55 bin lira ceza | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de tramvay yolunda drift yapan sürücüye 55 bin lira ceza

        Kocaeli'de tramvay yolunda otomobiliyle drift yapan sürücüye 55 bin 659 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 06:54 Güncelleme: 11.09.2025 - 06:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tramvay yolunda drift yapan sürücüye 55 bin lira ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmit ilçesinde Sarı Mimoza Caddesi ile Salkım Söğüt Caddesi kavşağında, tramvay yolunda bir sürücünün otomobiliyle drift yaptığı görüntüler dün sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

        Görüntüler üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. DHA'nın haberine göre; otomobil tespit edilirken, sürücüsünün M.Ş. olduğu belirlendi.

        Karayolları Trafik Kanunu’na istinaden M.Ş'ye 55 bin 659 TL para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli
        #haberler
        #İzmit
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Trump: İşte başlıyoruz
        Trump: İşte başlıyoruz
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        Beşiktaş, Laporte'nin yanıtını bekliyor!
        Beşiktaş, Laporte'nin yanıtını bekliyor!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!