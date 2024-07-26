Yaşlı kadın 27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
Kocaeli'nde, 27 gün önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı kadının ailesi, cesedi üzerindeki kıyafetler ve vücudundaki yara izlerinden teşhis etti
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Çenedağ Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Yıldırım, 28 Haziran'da kaybolmuştu.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
DHA ve İHA'da yer alan habere göre ailesinin kayıp başvurusu üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatılmıştı.
TEM'İN KENARINDA ÇÜRÜMÜŞ CESET BULUNDU
27 gündür bulunamayan Emine Yıldırım'ın arama çalışmalarına dün İstanbul'dan gelen ekipler de dahil oldu. Hassas burunlu köpek Zeyna'nın da katıldığı arama çalışmaları sırasında TEM Otoyolu'ndaki yeşillik alanda çürümüş ceset bulundu.
YAKINLARI CESEDİ TEŞHİS ETTİ
Yıldırım'ın yakınlarına haber verildi. Morga gelen aile, cesedin üzerindeki kıyafetler ve vücudundaki yara izlerinden kimliğini teşhis etti.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK
Yıldırım’ın cenazesinin, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.