Genç kız 4. kattan düştü! Okulda dehşet!
Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki, eğitim gördüğü lisede 4'üncü kattan düşen 12'nci sınıf öğrencisi Zeynep A., ağır yaralandı. Olay yeri inceleme ekipleri, okulda ve olayın gerçekleştiği 4'üncü katta incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Kocaeli'nde olay, saat 10.30 sıralarında Topçular Mahallesi 3135’inci Sokak’taki Çakabey Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.
4. KATTA PENCEREDEN DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre okulda düzenlenen deneme sınavı sırasında 12’nci sınıf öğrencisi Zeynep A., okulun 4’üncü katındaki penceresinden düşerek ağır yaralandı.
GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI
Okul idaresinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zeynep A., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Okul yönetiminin kararıyla öğrenciler evlerine gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri, okulda ve olayın gerçekleştiği 4’üncü katta incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.