İş yerine giderken silahlı saldırıya uğrayan icra memuru, yaralandı (2)

İCRA MEMURUNU AVUKAT VURMUŞ
İzmit'te, icra memuru Bünyamin Alyakut'a tabancayla ateş ederek bacaklarından vuran kişinin avukat T.E., olduğu belirlendi. Danıştay tetikçisi Alparslan Arslan´ın ev arkadaşı olduğu da belirtilen T.E., İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yakalandı. İfadesi alınmak üzere İzmit'e getirilen T.E.'nin, olay yeri yakınlarındaki çay ocağında bir süre bekledikten sonra Bünyamin Alyakut'un yanına gelerek bacaklarına ateş ettiği öğrenildi. Selda Hatun TAN/ KOCAELİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2022-12-27 14:58:36
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