İş yerine giderken silahlı saldırıya uğrayan icra memuru, yaralandı (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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İCRA MEMURUNU AVUKAT VURMUŞ

İzmit'te, icra memuru Bünyamin Alyakut'a tabancayla ateş ederek bacaklarından vuran kişinin avukat T.E., olduğu belirlendi. Danıştay tetikçisi Alparslan Arslan´ın ev arkadaşı olduğu da belirtilen T.E., İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yakalandı. İfadesi alınmak üzere İzmit'e getirilen T.E.'nin, olay yeri yakınlarındaki çay ocağında bir süre bekledikten sonra Bünyamin Alyakut'un yanına gelerek bacaklarına ateş ettiği öğrenildi. Selda Hatun TAN/ KOCAELİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-12-27 14:58:36



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