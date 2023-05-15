Kocaeli'de AK Parti 6, CHP 4, İYİ Parti, MHP, YRP ve YSP 1'er milletvekili çıkardı



Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi´nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 6, CHP 4, İYİ Parti, MHP, YRP ve YSP 1'er milletvekilliği kazandı. Sandıklara AK Parti ve YSP tarafından yapılan itirazlar değerlendiriliyor.

Seçmen sayısının 1 milyon 516 bin 293 olduğu Kocaeli´de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 1 milyon 388 bin 98 seçmen oy kullandı. 1 milyon 359 bin 570 oy geçerli, 28 bin 528 oy geçersiz sayıldı. Meclis'e 14 milletvekili ile katılan Kocaeli´de, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi´nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 6, Cumhuriyet Halk Partisi 4, İYİ Parti 1, Milliyetçi Hareket Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 1 ve Yeşil Sol Parti 1 milletvekili çıkardı.

AK PARTİ'NİN İTİRAZI DEĞERLENDİRİLİYOR

Yeşil Sol Parti´nin önde olduğu bazı sandıklara AK Parti tarafından yapılan itirazlar, Kocaeli İl Seçim Kurulu tarafından değerlendirmeye alındı. İtirazların kabul edilmesi halinde Yeşil Sol Parti´nin 1 milletvekilini kaybetmesi ve AK Parti´nin milletvekili sayısının 7´ye yükselmesi ihtimali bulunuyor.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ PROF. DR. SADETTİN HÜLAGÜ

Prof. Dr. Sadettin Hülagü, 1959 yılında Erzurum´da doğdu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi´nden mezun oldu. 1982-1984 yılları arasında Eğridir Dağ Komando okulunda sağlık şube müdürlüğü ve başhekimlik yaptı. Bu dönemde Hava Uzay Tababeti ve Uçuş Doktorluk kursunu Tbp. Üsteğmen olarak bitirip Uçuş Doktorluğu ve Paraşüt Uzmanlığını aldı. 1984-1988 GATA Ankara İç Hastalıkları Uzmanlığı aldı Bursa Askeri Hastanesinde Tbp. Yzb. olarak görev yaptı.1990-1992 GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD'de Yandal Uzmanlık eğitimi aldı. 1992-1995 arası GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesinde Yrd. Doç. Dr. Tbp. Kd. Bnb. olarak görev yaptı. 1995 yılında Doçent Doktor unvanını aldı. Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji bilim dalını kurdu. 1998-1999 yıllarında Amerika Oklahoma Eyaleti Baptist Medical Center-İNTEGRİS Liver Unitte Karaciğer nakli eğitimi aldı. 2000 yılında Profesörlüğe atandı. 2005 yılında Almanya Wiesbaden Üniversitesi'nde, 2006 yılında Japonya'da Utsunomiya Jichi Medical Üniversitesi'nde, 2009 yılında İtalya'da Modena Üniversitesi'nde, 2011 yılında Almanya Tübingen Üniversitesi'nde ve Amerika'da Chicago DDW da Gastroenterolojinin değişik alanlarında eğitim gördü. 2014-2022 yılları arasında 2 dönem Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü´nü yürüten Hülagü, 2022 yılında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliği görevine atanmıştır. Bu görevlerinin yanı sıra; Yabancı Diller Yüksek Okul Müdürlüğü ve Üniversite Senato üyeliği, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği (ÜHBD) Başkanı, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanı, Kocaeli Üniversitesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Enstitüsü Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği, Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. İleri seviyede İngilizce bilen Hülagü, evli ve 2 çocuk babası.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU

Radiye Sezer Katırcıoğlu, 1965´te Malatya´da doğdu. İzmit Atatürk ilkokulu, Mimar Sinan Ortaokulu ve İzmit Kız Meslek Lisesini bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde yüksek lisansını tamamladı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar Anabilim Dalı´nda 'Terör Amaçlı Kullanılan ÇocuklarPKK Analizi' başlıklı yüksek tezi yazım aşamasındadır. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezinde Sosyal ve Kültürel Projeler Birim Yöneticiliği görevinde bulundu. AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları 1. Olağan Kongresinde AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. AK Parti 1. ve 2. Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongresinde MKYK Üyesi olarak görev aldı. Sivil Toplum Kuruluşları ve Aileden Sorumlu Komisyon Başkanlığı yaptı (2005-2007). AK Parti 3. Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongresinde MKYK Üyeliğine seçilip, Halkla İlişkiler Başkanlığı görevinde bulundu (2012-2015). 2016 yılında AK Parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresi ile MKYK Üyesi olarak görev aldı. 26. Dönem TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı görevini yaptı. 27. Dönem Çocuk Hakları Alt Komisyon Başkanlığı görevini sürdürmekte. 27. Dönem TBMM, Down Sendromu ve Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukların Yaygınlığı ve Ailelerinin Sorunlarının Tespitine Yönelik Araştırma Komisyonu Başkan Vekili olarak görev aldı. Emine Erdoğan'ın himayesinde olan 'ATA TOHUM' ve 'SIFIR ATIK' projelerini Kocaeli'nde uygulamakta. Yayımlanmış makale ve uygulanmış çalışmaları vardır. Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Usta Öğretici' ebru sanatçısı olup uzun yıllar eğitici olarak çalıştı. İki dönemdir (26 ve 27. Dönem) AK Parti Kocaeli Milletvekili olarak görevini sürdürmektedir. İyi düzeyde İngilizce bilen Katırcıoğlu, evli ve 2 çocuk annesi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ VEYSEL TİPİOĞLU

Veysel Tipioğlu, 1966 yılında Kars'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kars´ta tamamladıktan sonra 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu ve Bolu ilinde Komiser Yardımcısı olarak görevine başladı. 1993-2003 yılları arasında Erzurum´da görev yaptıktan sonra İstanbul´a atandı. Sırasıyla Tuzla, Ümraniye ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüklerinden sonra 2009-2013 yılları arası İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2013 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Polis Başmüfettişi oldu. 2014-2015 yılları arasında Muğla, 2016-2019 tarihleri arasında Şanlıurfa ve Eylül 2019Mart 2023 tarihleri arasında Kocaeli İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. Polis Akademisini bitirdikten sonra Beykent Üniversitesi 'Yönetim ve Organizasyon' alanında yüksek lisansını tamamlayan Veysel Tipoğlu, halen Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü 'Genel Türk Tarihi' bölümünde doktora çalışmalarını sürdürmekte. ABD ve İngiltere'de çeşitli mesleki seminerlere katılmış olup. Orta derecede İngilizce bilmektedir. Tipoğlu, evli ve iki çocuk babası.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MEHMET AKİF YILMAZ

Akif Yılmaz, 1975 yılında Ankara´da doğdu. İlkokulu Kocaeli/İzmit 27 Mayıs İlkokulu´nda okudu. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini de aynı üniversitede tamamladı. Marmara Üniversitesi İslam Tarihi Bölümünde doktora eğitimine devam etmekte. İzmit M. Ali Paşa Milli Gençlik Vakfı Başkanlığı, Sakarya MGV Üniversite Birim Sorumluluğu, Sakarya İlahiyat Fakültesi Öğrenci Derneği Başkanlığı görevlerinde bulundu. Kocaeli´de yayın yapan Anadolu FM radyosunda 'Kültür ve Tarih' programları hazırlayıp sundu. İzmit Bağdat Spor Kulübü´nde lisanslı futbol oynadı. Kocaeli Büyükşehir Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünde çalışarak KOMEK kurslarının kuruluşunda aktif rol aldı. Sakarya, Kocaeli/İzmit ve Başiskele´de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yaptı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti Kocaeli Milletvekili seçildi. TBMM´de 26. ve 27. Dönemlerde görev yaptı. Halen TBMM Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi. İyi düzeyde Almanca, orta düzeyde Arapça bilen Yılmaz, evli ve iki çocuk babası.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ CEMİL YAMAN

Cemil Yaman, 1970 yılında Ağrı da doğdu. Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi ve İşletme lisans, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma iktisadi programında yüksek lisans yaptı. 2009-2014 Dilovasi Belediye Başkanlığı yaptı. Sendikal çalışmalar ve Başta MGV olmak üzere birçok STK'da yöneticilik ve başkanlık yaptı. Fazilet Partisi ve AK Parti Dilovasi Kurucu Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26. ve 27. Dönemde Kocaeli Milletvekili seçildi. AK Parti Genel Merkez görevlendirmesi ile 26. Dönem Hakkari fahri milletvekilliği görevinde bulundu. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı bölge koordinatörlüklerinde bulundu. Halihazırda AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Türkiye- Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde bulunmakta. İyi düzeyde Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce bilen Yaman, evli ve 5 çocuk babası.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SAMİ ÇAKIR

Sami Çakır, 1958 yılında Trabzon´da doğdu. İlkokulu Trabzon'da, ortaokul ve liseyi İstanbul´da okudu. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Antalya Lisesinde Tarih Öğretmenliği, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı'nda Tarih Uzmanı olarak görev yaptı. 1985 yılından itibaren çeşitli bankalarda üst düzey yönetici görevlerinde bulundu. Milli Türk Talebe Birliği üyeliğinde bulundu. Refah Partisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. MÜSİAD İzmit Şubesi, Ensar Vakfı İzmit Şubesi, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. İlim Yayma Cemiyetinin ve Ensar Vakfının Kocaeli Şubesinde istişare kurulu üyesi. İki dönemdir AK Parti Kocaeli Milletvekili görevini sürdürmekte. İngilizce ve Osmanlıca bilen Çakır, evli ve 3 çocuk babası.

CHP MİLLETVEKİLİ PROF. DR. MUHİP KANKO

Prof. Dr. Muhip Kanko, 1965 yılında Tunceli Hozat´da doğdu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Kocaeli Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini üstlendi. Profesör Kanko, Türk Tabipler Birliği ve Sosyal Demokrasi Vakfı üyesidir. CHP´de İl Yönetim Kurulu üyeliği ve Kurultay Delegeliği görevini üstlendi. Kanko, evli ve 2 çocuk babası.

CHP MİLLETVEKİLİ HARUN ÖZGÜR YILDIZLI

Özgür Yıldızlı, 1977 yılında İzmit´te doğdu. Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Bölümünden mezun. İnşaat sektöründe sahibi olduğu firma ile ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Genç Kocaeliler Derneği ve Kocaeli Yükseköğrenim Derneği üyesidir. SHP dönemi Gençlik kolları Genel Sekreterliği, Gençlik Meclisi üyeliği yaptı. CHP´de İl Başkan Yardımcılığı ve İl Başkanı olarak görev yaptı. Yıldızlı, evli ve 2 çocuk babası.

CHP MİLLETVEKİLİ HASAN BİTMEZ

Hasan Bitmez, 1969 yılında Giresun Alucra´da doğdu. Yüksek öğrenimini El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde okudu. Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatında başlayan siyasi çalışmalarına Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde devam etti. Saadet Partisi Genel Merkezinde çeşitli kademelerde görevde bulunduktan sonra Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri´nde Genel Merkez Seçim Karargâh Başkanlığını üstlendi. Bitmez, evli ve bir çocuk babası.

CHP MİLLETVEKİLİ NAİL ÇİLER

Nail Çiler, 1959 yılında Muş Malazgirt´te doğdu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik bölümünden mezun. Matematik öğretmeni ve iş insanıdır. Otomotiv ve sigortacılık sektöründe sahibi olduğu firmalar ile ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Gebze Ticaret Odası Başkanlığı, Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu Muhasip üyeliği, Başkan Yardımcılığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Kurulu Başkan Yardımcılığı, Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği, Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu üyeliği, Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini üstlendi. Çiler, evli ve iki çocuk babası.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN

Lütfü Türkkan, 1959 yılında İstanbul´da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü (Ön lisans), İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksekokulu (Ön lisans) ve Makedonya Kiril Metodi Üniversitesi Türkoloji bölümlerini bitirdi. Hâlen, Goce Delcev Üniversitesi Türkoloji Bölümünde yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Türkkan Yağ San. ve Tic. AŞ.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeliği ile Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Komite Üyeliği, Bursaspor Asbaşkanlığı, Vardar Spor ve Karagümrük Spor Başkanlığı, Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma Derneği ve Rumeli Eğitim Vakfı Başkanlığı, Beykent ve Boğaziçi üniversiteleri tarafından düzenlenen Balkan konferanslarına tebliğler hazırlanması görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Kocaeli Milletvekili seçildi ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi Türkiye Delegasyonu Üyesi oldu. İyi düzeyde İngilizce ve Rusça, orta düzeyde Makedonca, Bulgarca ve Sırpça bilen Türkkan, evli ve 4 çocuk babası.

MHP MİLLETVEKİLİ SAFFET SANCAKLI

Saffet Sancaklı, 1966 yılında Sırbistan´ın Tutin kentinde doğdu. Milli futbolcu ve iş insanı olarak tanınan Sancaklı, Vefa Poyraz Lisesini bitirdi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da futbol oynayan ilk Türk futbolcu oldu. 25 ve 26. Dönemde Kocaeli Milletvekili seçildi. Çevre Komisyonu Üyeliği yaptı. Çok iyi düzeyde Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça; iyi düzeyde İngilizce ve Rusça, orta düzeyde Bulgarca bilen Sancaklı, evli ve 2 çocuk babası.

YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ MEHMET AŞILA

Mehmet Aşıla, 1961'de Çorum'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum´da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Uzun yıllar toprak sanayi sektöründe bulundu. Refah Partisi ve Fazilet Partisi´nin çeşitli kademelerinde görevlerde bulundu. Fazilet Partisi´nde Belediye Meclisi üyeliği, Saadet Partisi´nde uzun yıllar il başkanlığı görevlerinde bulundu. Milletvekili ve Belediye Başkanı adayı oldu. Erbakan Vakfı kurucu İl Başkanlığı yaptı. Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu ve MKYK üyesi. Aşıla, evli ve 4 çocuk babası.

YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU

Faruk Gergerlioğlu, 1965 yılında Isparta Şarkikaraağaç´ta doğdu. Bursa İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Yurdun çeşitli yerlerinde görev yaptıktan sonra Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi´nde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz ihtisası yaptı. 2000 yılından itibaren uzman olarak İzmit Seka Devlet Hastanesinde çalıştı. MAZLUMDER Kocaeli Şube Başkanlığı ve Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve platformlarda aktif görev aldı. Yerel ve ulusal medya kuruluşlarında insan hakları ve siyaset eksenli makaleler yayımladı. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Gergerlioğlu, evli ve 3 çocuk babası. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2023-05-15 21:09:11



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