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        Vesikalık çektirmeye gelen kişinin tacizine uğradığını iddia eden kadın: Ya çocuklarım da olsaydı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:47 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:47
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        Vesikalık çektirmeye gelen kişinin tacizine uğradığını iddia eden kadın: Ya çocuklarım da olsaydı (2)
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        İFADESİORTAYAÇIKTI

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde fotoğrafçı dükkanı işleten Ö.Ö.'ye iş yerinde cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.D.'nin ifadesi ortaya çıktı. M.D.'nin ifadesinde, "Ben olay günü 3 tane psikiyatri ilacından içtim. Hemen ardından 1 adet uyuşturucu içtim. Olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamıyorum. Yoğun bir uyuşturucu etkisi altındaydım. 4 ay önce ilacı psikiyatri bana yazdı. Günde 1 tane içmem gerekiyordu. O gün kafa yapsın diye 3 tane içtim. Olay sebebiyle çok pişmanım. Ben 7 yıldır düzenli olarak uyuşturucu kullanıyordum. Şu an bırakmaya çalışıyorum. Adli kontrol altına alınmaksızın serbest bırakılmayı talep ediyorum" dediği öğrenildi.

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