'Palu ailesi' davasında tüm sanıklara ceza KOCAELİ'de,15 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal´ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan Palu ailesi fertleri hakkında açılan dava, Yargıtay'ın kararı bozması sebebiyle yeniden görüldü. Mahkeme heyeti, Tuncer Ustael'in 'Eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıklar Havva Palu, Ayşe Palu, İsa Palu, Emine Ustael, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay tarihinde yaşı küçük olan ve dava dosyasında suça sürüklenen çocuk olarak geçen Fatih Palu hakkında ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından sanık Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael mahkeme heyetine beddua etti.

KOCAELİ'de,15 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal´ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan Palu ailesi fertleri hakkında açılan dava, Yargıtay'ın kararı bozması sebebiyle yeniden görüldü. Mahkeme heyeti, Tuncer Ustael'in 'Eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıklar Havva Palu, Ayşe Palu, İsa Palu, Emine Ustael, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay tarihinde yaşı küçük olan ve dava dosyasında suça sürüklenen çocuk olarak geçen Fatih Palu hakkında ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından sanık Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael mahkeme heyetine beddua etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008'de Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili en son 7 Eylül 2021'de 6 sanıklı dava görüldü ve karar verildi. Sanık Tuncer Ustael'e Meryem Tahnal'ı 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan ise 3 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklardan İsa Palu, Havva Palu ve Ayşe Palu ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Emine Ustael'e 12 yıl ay hapis, o dönem yaşı küçük olan Fatih Palu'ya ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. O dönem Fatih Palu ve Havva Palu tahliye edilirken, diğer sanıklar tutuklu yargılanmaya devam etti. Yargıtay, kararı usulen bozdu.

Yargıtay'ın kararı bozmasıyla, sanıklar yeniden yargılandı. Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Tuncer Ustael, tutuksuz sanıklar Havva Palu, Ayşe Palu, İsa Palu, Emine Ustael ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti Yargıtay kararı bozulmasının bir kısım maddelerini kabul edip, sanıkların üzerine atılı suçu işledikleri konusunda diretme kararı verdi.

SAVCI, CEZALANDIRILMALARINI TALEP ETTİ

Sanıklar hakkında yeniden mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Meryem Tahnal'ın 'Eziyet çektirilerek kasten öldürme' suçunu işlediğinden, Tuncer Ustael'in 'Kasten öldürme' suçundan, diğer sanıkların ise 'Kasten öldürmeye yardım etmek suretiyle iştirak etmek' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

BEDDUA ETTİLER

Son sözleri sorulan sanıklardan Tuncer Ustael, "Yapabileceğim bir şey yok, idamsa idam ölümse ölüm, verin cezayı gönderin. Allah'ın huzurunda hesap vereceksiniz. Yapmadığım suçları benim üzerime atıyorsunuz. Hepiniz Allah'ın zulmüne uğrayın" dedi.

Emine Ustael de son söz olarak, "Gerçek suçlular elini kolunu sallaya sallaya paşalar gibi dışarıda gezerken biz sürekli mahkemelerdeyiz. İşlemediğim suçlar yüzünden ceza almaktayım. Bundan sorumlu olan herkesin Allah belasını versin. Allah kimsenin yüzünü güldürmesin" diye konuştu. Diğer sanıklar ise beraatlarını talep etti.

TÜM SANIKLARA CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Tuncer Ustael'in 'Eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Sanıklar Havva Palu, Ayşe Palu, İsa Palu, Emine Ustael, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay tarihinde yaşı küçük olan ve dava dosyasında suça sürüklenen çocuk olarak geçen Fatih Palu hakkında ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar verirken, diğer sanıkların tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınıp yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kalmalarına karar verdi.

SAKARYA'DA KARAR VERİLMİŞTİ

Palu ailesinin Sakarya'da Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili olarak görülen duruşmada da karar açıklanmış ve tutuklu sanık enişte Tuncer Ustael, 'Olası kastla çocuğu öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırılmış, tutuksuz 5 sanık ise beraat etmişti.