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        Yeğenini öldüren dayı: Beni darbetti, şuurumu kaybettim

        İZMİT´te,düğünsalonunda annesine küfür etmekle suçladığı yeğeni Hakan Aydın'ı (35) tabancayla vurarak öldüren ve müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın 2'nci duruşmasında tutuklu sanık Muharrem Çiçek, "Düğünde, takımı taktım. Ayrılacağım sırada maktul gelip beni darbetti. Anneme küfredince şuurumu kaybettim. Çok pişmanım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:57 Güncelleme: 12.10.2023 - 17:00
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        Yeğenini öldüren dayı: Beni darbetti, şuurumu kaybettim
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        İZMİT´te,düğünsalonunda annesine küfür etmekle suçladığı yeğeni Hakan Aydın'ı (35) tabancayla vurarak öldüren ve müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın 2'nci duruşmasında tutuklu sanık Muharrem Çiçek, "Düğünde, takımı taktım. Ayrılacağım sırada maktul gelip beni darbetti. Anneme küfredince şuurumu kaybettim. Çok pişmanım" dedi.

        Olay, geçen yıl 30 Ekim'de İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Bir akrabalarının düğününe katılan Muharrem Çiçek, annesine küfür etmekle suçladığı yeğeni Hakan Aydın ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muharrem Çiçek, yeğeni Aydın'ı tabancasıyla vurdu. Boynu, göğsü ve bacağından yaralanan Hakan Aydın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Muharrem Çiçek, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiçek hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce dava açıldı.

        Olayla ilgili yargılamanın yapıldığı 2'nci duruşma, bugün Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde devam etti. Duruşmada 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Muharrem Çiçek, taraf avukatları ve Hakan Aydın´ın yakınları hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Çiçek, olaydan önce annesinin hastalık sebebiyle yoğun bakıma alındığını belirterek, "Yeğenim anneme ve kız kardeşime kötü davranıyordu. Daha önce annem ve kız kardeşimle kavga etmişti. Bu sebeple aramızda husumet vardı. Hakan Aydın, daha önce beni de öldürmekle tehdit etmişti" dedi.

        'TEHDİTLER SEBEBİYLE SİLAHI ÜZERİME ALDIM'

        Tehditler sebebiyle silah taşımaya başladığını belirten Çiçek, olay anını da anlatarak şunları söyledi:

        "Düğüne gittim, takımı taktım. Ayrılacağım sırada maktul gelip beni darbetti. Anneme küfredince şuurumu kaybettim. Yatıp kalkıp dua ediyorum. Yeğenim için cezaevinde Kur´an-ı Kerim okutturdum. Olaydan 2 gün önce savcıya giderek maktulün `İzmit´e gelme´ diye tehdit ettiğini söyledim. Tehditler sebebiyle de düğün günü arabamda olan silahı üzerime aldım. Çok pişmanım. Böyle bir şey olmasını istemezdim." 

        Öldürülen Hakan Aydın´ın eşi İlknur Aydın, sanığın eşini tahrik ettiğini söyleyerek, "Hiçbir sebep olmadan, 2 çocuğum babasız kaldı. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

        Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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