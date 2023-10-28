Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kaza yapan eşinin yanına giderken kaza yaptı: 5 yaralı

        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde, trafik kazası geçiren eşinin yanına giden Ş.U. yönetimindeki otomobilin başka bir otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 21:03 Güncelleme: 28.10.2023 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaza yapan eşinin yanına giderken kaza yaptı: 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde, trafik kazası geçiren eşinin yanına giden Ş.U. yönetimindeki otomobilin başka bir otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde İzmit Malta Mahallesi Portakal Hafız Rüştü Bey Caddesi'nde meydana geldi. Ş.U. yönetimindeki 41 ALJ 687 plakalı otomobil, F.Ö.'nün kullandığı 41 HK 489 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 41 HK 489 plakalı takla atarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü F.Ö., eşi ve iki çocuğu ile diğer otomobilin sürücüsü Ş.U., yaralandı. Ters dönen otomobilde sıkışan F.Ö., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.

        EŞİNİN KAZA HABERİ ÜZERİNE EVDEN ÇIKMIŞ

        Ş.U.'nun, eşinin trafik kazası haberini aldıktan sonra panikle evden çıktığı ve kaza geçirdiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Kurtarıcı Oliveira
        Kurtarıcı Oliveira
        Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü
        Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü
        El Clasico'da Real 90+2'de kazandı!
        El Clasico'da Real 90+2'de kazandı!
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Cumhuriyet'in 100'üncü yılında dalan 100 kişi, denizde Türk bayrağı açtı
        Cumhuriyet'in 100'üncü yılında dalan 100 kişi, denizde Türk bayrağı açtı
        Kocaeli'de 100 dalgıç İzmit Körfezi'nde "Cumhuriyet" dalışı yaptı
        Kocaeli'de 100 dalgıç İzmit Körfezi'nde "Cumhuriyet" dalışı yaptı
        Taksicinin aracında öldürülme anı, kamerada
        Taksicinin aracında öldürülme anı, kamerada
        Şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı
        Şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı
        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı