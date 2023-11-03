Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli´de silah kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama

        KOCAELİ´de,polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5´i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 12:56 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli´de silah kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ´de,polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5´i tutuklandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ekim´de silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda, 10 ruhsatsız tabanca, 754 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 4 tüfek, 1 namlusuz tabanca, 1 sürgüsüz tabanca, 2 icra yayı ve mili, 1 horoz mekanizması, 6 namlu, namlu açmaya yarayan alet, 1 bıçak ele geçirildi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 16´sı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Dün, 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5´i tutuklanırken, 4´ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Öğle saatlerinden itibaren... Bugüne ve yarına dikkat! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!
        Öğle saatlerinden itibaren... Bugüne ve yarına dikkat! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Son şarkıları 45 yılda tamamlandı
        Son şarkıları 45 yılda tamamlandı
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de riskli yapıların belirlenmesi için binaların "röntgeni" çekiliyo...
        Kocaeli'de riskli yapıların belirlenmesi için binaların "röntgeni" çekiliyo...
        Karamürsel Kaymakamı Canbaba'dan okul ziyareti
        Karamürsel Kaymakamı Canbaba'dan okul ziyareti
        Kocaeli'de sağanak yüzünden su basan alt geçit bir süre ulaşıma kapandı
        Kocaeli'de sağanak yüzünden su basan alt geçit bir süre ulaşıma kapandı
        Kocaeli'de 8 milyon 300 bin makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de 8 milyon 300 bin makaron ele geçirildi
        TIR, halk otobüsüne çarptı: 8 yaralı (2)
        TIR, halk otobüsüne çarptı: 8 yaralı (2)
        'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' ile ilgili sözleri tepkiye neden olan imam, tutuk...
        'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' ile ilgili sözleri tepkiye neden olan imam, tutuk...