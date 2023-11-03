Kocaeli´de silah kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama
KOCAELİ´de,polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5´i tutuklandı.
KOCAELİ´de,polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5´i tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ekim´de silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda, 10 ruhsatsız tabanca, 754 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 4 tüfek, 1 namlusuz tabanca, 1 sürgüsüz tabanca, 2 icra yayı ve mili, 1 horoz mekanizması, 6 namlu, namlu açmaya yarayan alet, 1 bıçak ele geçirildi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 16´sı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Dün, 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5´i tutuklanırken, 4´ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.