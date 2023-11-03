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        İHH Genel Başkanı Yıldırım: Savaşın hedefi Türkiye

        İNSANİYardım Vakfı (İHH) öncülüğünde Filistin´e destek amacıyla Adana´daki İncirlik Üssü´ne doğru yola çıkan konvoy, Kocaeli´nin İzmit ilçesinde cuma namazı için mola verdi. Namazın ardından açıklama yapan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Biz şunu çok iyi biliyoruz; Amerika'nın hedefi Türkiye. Bu savaşın hedefi de Türkiye" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:57 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:00
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        İHH Genel Başkanı Yıldırım: Savaşın hedefi Türkiye
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        İNSANİYardım Vakfı (İHH) öncülüğünde Filistin´e destek amacıyla Adana´daki İncirlik Üssü´ne doğru yola çıkan konvoy, Kocaeli´nin İzmit ilçesinde cuma namazı için mola verdi. Namazın ardından açıklama yapan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Biz şunu çok iyi biliyoruz; Amerika'nın hedefi Türkiye. Bu savaşın hedefi de Türkiye" dedi.

        İHH öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla oluşturulan 'Filistin İçin Özgürlük Konvoyu' Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere sabah saatlerinde İstanbul'dan yola çıktı. Konvoy, cuma namazı için Kocaeli'de mola verdi. Kafile, İzmit ilçesindeki Kocaeli Kongre Merkezi otoparkında cuma namazı kıldı. 

        'AMAÇLARI TÜRKİYE´NİN TOPRAKLARINA GİRMEK'

        Namazın ardından açıklama yapan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Biz şunu çok iyi biliyoruz; Amerika'nın hedefi Türkiye. Bu savaşın hedefi de Türkiye. Hedef dünya Yahudilerini getirip Gazze'ye yerleştirmek, orayı Filistinlilerden arındırmak, o bölgedeki doğal gaza sahip olmak, oradan Suriye içerisinden koridorlar açıp YPG'ye kurduracakları o alanda birleştirip İsrail'i Türkiye'ye sınır yapıp oradan da Türkiye'nin topraklarına girmek" dedi.

        'BİZ KARAR VERİRSEK TÜRKİYE BİZİ DENİZDE KORUYACAKTIR'

        Türkiye'nin Filistin'in mücadelesine desteğe hazır olduğunu belirten Yıldırım, Mavi Marmara örneğini vererek bu kez daha güçlü sonuçlar alınacağını ifade etti. Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

        "Mavi Marmara hala yürüyor. Bütün dünyada, denizlerde yürüyor. Şu anda dünyanın her tarafında gemiler de hazırlanıyor. Bu gemilerin nereden kalkacağını sonra söyleyeceğiz. Ama özgürlük filosu bileşenleri burada toplantı halinde. Denizden de havadan da,karadan da insani yardım operasyonlarını yapıp insanları uyandıracağız. Biz karar verirsek Türkiye, ordusuyla bizi denizde koruyacaktır. Çünkü ne diyoruz? Mehmetçik Gazze'ye."  

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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