Tartıştığı kendisi gibi iş yeri sahibi 2 kadını, tabancayla vurarak yaraladı
KOCAELİ´ninKartepe ilçesinde G.K., aynı caddede iş yeri olan 2 kadını, çıkan tartışmada tabancayla vurarak yaraladı.
KOCAELİ´ninKartepe ilçesinde G.K., aynı caddede iş yeri olan 2 kadını, çıkan tartışmada tabancayla vurarak yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Paşadağ Caddesi´nde meydana geldi. Emlak ve otomotiv firmasının ortağı olan G.K. ile iş yerine gelen caddede emlak ve organizasyon firması bulunan N.K. ve N.Ü. isimli kadınlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.K., tabanca ile 2 kadını vurdu. İhbar üzerine adrese 112 Acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu N.K. ve N.Ü. ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. G.K. ise olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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