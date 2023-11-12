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        İstinat duvarı çöktü, park halindeki araç inşaatın temeline yuvarlandı

        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde, bir sokak ile alt kısımdaki inşaatın temelini ayıran istinat duvarı çöktü. Sokakta park halinde bulunan hafif ticari araç inşaatın temeline yuvarlanırken, binalar ise tedbiren boşaltıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 21:58 Güncelleme: 12.11.2023 - 22:00
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        İstinat duvarı çöktü, park halindeki araç inşaatın temeline yuvarlandı
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        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde, bir sokak ile alt kısımdaki inşaatın temelini ayıran istinat duvarı çöktü. Sokakta park halinde bulunan hafif ticari araç inşaatın temeline yuvarlanırken, binalar ise tedbiren boşaltıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Bekirdere Mahallesi, Sabır Sokak´ta meydana geldi. Kot farkı nedeniyle alt sokakta kalan inşaatın temeli ile Sabır Sokak arasındaki istinat duvarı, bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada sokakta park halinde olan 41 LL 985 plakalı hafif ticari araç, alt kısımdaki inşaatın temeline yuvarlandı. Büyük bir gürültü ve sarsıntıyla çöken yol mahallede paniğe sebep oldu. Çevredeki binalarda yaşayanlar sokağa dökülürken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Bir bölümü çöken Sabır Sokak kullanılamaz hale gelirken, sokak üzerindeki binalar gerekli incelemeler yapılıncaya kadar tedbiren boşaltıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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