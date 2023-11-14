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        İZMİT'TE TOPRAK KAYDI, İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde aşırı yağışın da etkisiyle inşaat alanında toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesinin ardından sokağın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 01:58 Güncelleme: 14.11.2023 - 01:58
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        İZMİT'TE TOPRAK KAYDI, İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
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        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde aşırı yağışın da etkisiyle inşaat alanında toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesinin ardından sokağın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

        Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Gönenç Sokak´ta meydana geldi. Kot farkı nedeniyle alt sokakta kalan inşaatın temeli ile Gönenç Sokak arasında kalan istinat duvarı, yoğun yağışın da etkisiyle meydana gelen toprak kayması sonucu çöktü. Gürültü ve sarsıntıyla çöken duvar nedeniyle çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Sokağın bir kısmı kullanılmaz hale gelirken ekipler bölgede çalışma başlattı.

        'İSTİNAT DUVARI YIKILMIŞTIR'

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Vali Yavuz, "İzmit Bekirdere Mahallesi´nde aşırı yağışın da etkisiyle inşaat alanında toprak kayması sonucu istinat duvarı yıkılmıştır. Vali Yardımcımızın nezaretinde AFAD, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer teknik ekipler gerekli tedbirleri almıştır" ifadelerine yer verdi. 

        Görüntü Dökümü:

        -Olay yerinden görüntüler

        -Çöken istinat duvarı

        -Olay yerindeki itfaiye ekipleri

        -Genel ve detay görüntü

        DHA-Gündem - Türkiye-Kocaeli / İzmit - Nazım Özgün ERBULAN

        2023-11-14 01:55:56

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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