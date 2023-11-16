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        Kargo paketinde kimyasal madde sızıntısı; 4 kişi hastaneye kaldırıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:08
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        Kargo paketinde kimyasal madde sızıntısı; 4 kişi hastaneye kaldırıldı (2)
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        KOCAELİVALİLİĞİ'NDENAÇIKLAMA: 14 KİŞİ ETKİLENDİ

        Kocaeli Valiliği, kargo firmasında yaşanan kimyasal sızıntı olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 14 kişinin kimyasal sızıntıdan etkilendiğinin ifade edildiği açıklamada, "16 Kasım günü saat 11.45 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine Darıca ilçemizde faaliyet yürüten bir kargo firmasına ait iş yerinde zehirlenme ihbarı yapılması üzerine Valimiz Seddar Yavuz´un talimatlarıyla bölgeye ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik birimleri yönlendirilerek çevre güvenliği dahil gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır. İlk belirlemelere göre taşınmak üzere bir firmadan teslim edildiği anlaşılan ve içinde kimyasal madde bulunan malzemenin nakliyesi sırasında sızıntı meydana gelmesinden kaynaklı geçici zehirlenme olayının yaşandığı tespit edilmiştir. Olaydan etkilenen 14 firma çalışanının genel durumları iyi olmakla birlikte, 4´ünün hastanelerde takipleri devam etmektedir. Bahse konu madde ise 110 ekiplerine bağlı kimyasal olaylara müdahale ekibince olay yerinden güvenli bir şekilde alınarak gerekli incelemelere başlanılmıştır. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatılmıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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