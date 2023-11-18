CHP Kocaeli eski milletvekili Erenkaya kazada yaralandı (2)

ERENKAYATABURCUOLDU

Kocaeli´nin İzmit ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında CHP eski il yöneticisi Zeynel Başlak ve CHP İzmit eski belediye meclis üyesi Cengiz Özcan'la birlikte yaralanan CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, Kocaeli Şehir Hastanesi´ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Başlak ve Özcan'ın tedavilerine hastanede devam edildiği öğrenildi.

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