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        CHP Kocaeli eski milletvekili Erenkaya kazada yaralandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 00:08 Güncelleme: 18.11.2023 - 00:10
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        CHP Kocaeli eski milletvekili Erenkaya kazada yaralandı (2)
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        ERENKAYATABURCUOLDU

        Kocaeli´nin İzmit ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında CHP eski il yöneticisi Zeynel Başlak ve CHP İzmit eski belediye meclis üyesi Cengiz Özcan'la birlikte yaralanan CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, Kocaeli Şehir Hastanesi´ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Başlak ve Özcan'ın tedavilerine hastanede devam edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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