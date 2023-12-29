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        Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım: Çok kuvvetli şekilde Cumhur İttifakı'nı seçtirmeliyiz

        KOCAELİ'de Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen geceye katılan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Sorosçu Kavala´ya, terörist Demirtaş'a af istemek hiç kuşkusuz ki vatan hainliğidir. O yüzden yerel seçimlerde çok kuvvetli bir şekilde Cumhur İttifakı'nı seçtirip, bunlara bir daha önemli bir ders vermemiz lazım. HDP ile DEM ile PKK'yla ittifak yaparak, bu ülkede başarılı olamayacaklarını onlara bir kere daha Allah'ın izniyle göstereceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 23:38 Güncelleme: 29.12.2023 - 23:40
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        Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım: Çok kuvvetli şekilde Cumhur İttifakı'nı seçtirmeliyiz
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        KOCAELİ'de Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen geceye katılan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Sorosçu Kavala´ya, terörist Demirtaş'a af istemek hiç kuşkusuz ki vatan hainliğidir. O yüzden yerel seçimlerde çok kuvvetli bir şekilde Cumhur İttifakı'nı seçtirip, bunlara bir daha önemli bir ders vermemiz lazım. HDP ile DEM ile PKK'yla ittifak yaparak, bu ülkede başarılı olamayacaklarını onlara bir kere daha Allah'ın izniyle göstereceğiz" dedi.

        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Kocaeli Ülkü Ocakları´nın organize ettiği 'Ülküde Birlik Gecesi' programına katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ülkü Ocakları İl Başkanları, MHP İlçe Başkanları ve davetlilerin katıldığı programda konuşan Yıldırım, gençliğin önemine vurgu yaptı.

        CUMHUR İTTİFAKI SAYESİNDE GENÇLERİMİZ OLİMPİYATLARDA ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETTİLER'

        Yıldırım, Cumhur İttifakının gençlere çok büyük olanaklar sunduğunu ifade ederek şöyle dedi:

        "Daha önce gençlerimiz üniversitelerde, eğitim hayatında birçok zorluk yaşarken, terör örgütleriyle, dış müdahalelerle karşı karşıya kalırken bugün, gençlerimiz okullarını başarıyla bitirip devletine, milletine hizmet etme imkanını buluyorlar. Olimpiyatlarda çok büyük başarılar elde ettik. Geçtiğimiz dönemlerde FETÖ'nün, örgütlerin, birçok farklı yapılanmanın hakim olduğu yerlerde, sırf kendi çocuklarını buralara gönderebilmek için yaptıkları hilelerle olimpiyatlardan hiçbir başarı elde edemiyorduk ama bugün Cumhur İttifakı sayesinde gençlerimiz dünya olimpiyatlarında çok önemli başarılar elde ettiler."

        'HER YERDE SİZİ RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

        "Bugün DEM'le, HDP ile PKK ile ittifak yapanlar her zaman bir yenilgi içerisinde olacaktırlar" diyen Yıldırım, "Bunu biz 2023 seçimlerinde gördük ve yaşadık. Cumhur İttifakı´nın kurmuş olduğu bu çalışma inşallah yerel yönetimlerde de damgasını vuracak ve bu hainlere hiçbir fırsat vermeyecektir. Bunu iyi anlamaları lazım ki, terörle iş birliği yapanlar, teröre el uzatanlar, destek olanlar bu coğrafyada, bu vatanda asla başarılı olamayacaktırlar. O yüzden ülkücü hareketi kendilerine düşman olarak gören bu hainler, her yerde bize saldırmaya devam etmektedir. Ülkü Ocaklarımızın hazırlamış olduğu `Türk Büyükleri Okuma Serisi´ gençlerimizin, batının sahte kahramanlarını değil, gerçek atalarının tarihini tanımak için yaptığımız bu çalışmayı, Kars'ta ocağımızın, okullara dağıtmasından rahatsız olan DEM´in Kars Milletvekili, Meclis kürsüsünden Ülkü Ocakları´nın bu faaliyetlerini eleştirmiştir. Sizlerin bizden rahatsızlık duyması bizim için onurdur ve her yerde sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        'CUMHUR İTTİFAKI´NI SEÇTİRİP BUNLARA BİR DAHA ÖNEMLİ BİR DERS VERMEMİZ LAZIM'

        Yıldırım, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın çok kuvvetli şekilde desteklenmesi gerektiğini söyleyerek, "Sorosçu Kavala´ya, terörist Demirtaş'a af istemek hiç kuşkusuz ki bir vatan hainliğidir. O yüzden yerel seçimlerde çok kuvvetli bir şekilde Cumhur İttifakı'nı seçtirip, bunlara bir daha önemli bir ders vermemiz lazım. HDP´yle, DEM ile PKK'yla ittifak yaparak, bu ülkede başarılı olamayacaklarını onlara bir kere daha Allah'ın izniyle göstereceğiz" dedi.

        Gazze´de yaşanılanlar hakkında da konuşan Yıldırım, "Gazze'de yaşananlar içimizi acıtmaktadır. O yüzden Türkiye'nin güçlü olması lazım. Türk milletinin ayakta olması lazım. Eğer bu çalışmalar savunma sanayiinde, teknolojide faaliyetlerimiz bu hızla devam ederse, gelecekte sınırlarımız dışındaki soydaşlarımıza, dindaşlarımıza, mazlum milletlere kimse yan gözle bakmaya cesaret edemeyecektir. Eğer 10 yıl sonra olsaydı, İsrail denilen katil devlet Gazze'deki Müslümanlara saldırma cüretini gösteremeyecekti" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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