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        Otomobil firmasının servisinde yangın; 4 işçi dumandan etkilendi

        KOCAELİ'de, bir otomobil firmasına ait serviste çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 15:25 Güncelleme: 23.03.2024 - 15:30
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        Otomobil firmasının servisinde yangın; 4 işçi dumandan etkilendi
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        KOCAELİ'de, bir otomobil firmasına ait serviste çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi.

        İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Mezbaha Caddesi'ndeki otomobil firmasına ait özel serviste, saat 14.00 sıralarında işçilerden biri, benzinle parça yıkamaya başladı. Bu sırada bir başka işçi kaynak yaparken sıçrayan kıvılcımlar benzini tutuşturdu. Alevler kısa süre büyürken, ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin kısa sürede söndürdüğü yangında, dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, 2 işçiye ise sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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