Otomobil firmasının servisinde yangın; 4 işçi dumandan etkilendi

KOCAELİ'de, bir otomobil firmasına ait serviste çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi.

İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Mezbaha Caddesi'ndeki otomobil firmasına ait özel serviste, saat 14.00 sıralarında işçilerden biri, benzinle parça yıkamaya başladı. Bu sırada bir başka işçi kaynak yaparken sıçrayan kıvılcımlar benzini tutuşturdu. Alevler kısa süre büyürken, ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin kısa sürede söndürdüğü yangında, dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, 2 işçiye ise sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.