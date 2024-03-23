Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Bu kişilerden 2'si sağlık personelince Kocaeli Devlet ile Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı, diğer 2'si de ambulansta tedavi edildi.

Çalışanlar, yangını söndüremeyince 112 Acil Sağlık Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki oto servisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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