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        İzmit'te mağazada buzdolabı motoru patladı: 2 yaralı

        İZMİT'te ikinci el eşya mağazasında bir buzdolabının motor kısmı çalışırken patladı, 2 çalışan yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:15
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        İzmit'te mağazada buzdolabı motoru patladı: 2 yaralı
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        İZMİT’te ikinci el eşya mağazasında bir buzdolabının motor kısmı çalışırken patladı, 2 çalışan yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde İzmit Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki ikinci el eşya mağazasında meydana geldi. Mağazada kontrol edilmek amacıyla çalıştırılan buzdolabının motor kısmında henüz bilinmeyen sebeple patlama meydana geldi. Patlama sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan mağaza çalışanları Gülbey K. ve Ahmet S., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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